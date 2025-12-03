scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Xiaomi Redmi 15C 5G भारत में आज होगा लॉन्च, 6000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, बस इतनी होगी कीमत

Xiaomi Redmi 15C 5G भारत में आज लॉन्च होन जा रहा है, जिसका जानकारी खुद कंपनी की तरफ से शेयर की जा चुकी है. ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon India पर बताया है कि इसमें 6000mAh की बैटरी, 50MP का कैमरा और कई AI फीचर्स एक्सेस करने को मिलेंगे. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
Redmi 15C 5G में 6000mAh की बैटरी मिलेगी. (Photo: Xiaomi Global)
Redmi 15C 5G में 6000mAh की बैटरी मिलेगी. (Photo: Xiaomi Global)

Xiaomi भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Redmi 15C है. इसकी लॉन्चिंग की डिटेल्स कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है और कई खास फीचर्स का खुलासा भी हो चुका है. इसमें 6000mAh की बैटरी और 50MP का रियर कैमरा मिलेगा. इसमें मीडियाटेक का चिपसेट यूज किया जाएगा.  

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म पर Redmi 15C 5G के लिए एक माइक्रोसाइट तैयार की है. इसमें कुछ फीचर्स का खुलासा किया है. इसमें स्मार्टफोन का बैक पैनल भी दिखाया गया है, जिससे कैमरा सेंसर की जानकारी मिलती है. रेडमी का अपकमिंग स्मार्टफोन तीन कलर वेरिएंट में दस्तक देगा जो डस्क पर्पल, मूनलाइट ब्लू और मिडनाइट ब्लैक नाम हैं. 

Redmi 15C 5G के स्पेसिफिकेशन्स 

सम्बंधित ख़बरें

iQOO 15
बेहद पावरफुल है iQOO 15, लेकिन खरीदने से पहले ये रिव्यू जरूर पढ़ें 
Wobble
देसी कंपनी ने लॉन्च किया 50MP फ्रंट कैमरे वाला फोन, इतनी है कीमत 
गूगल मैप के गलत डायरेक्शन के चलते जंगल में फंसे 5 इंजीनियर. (Photo: Representational )
Google की बड़ी तैयारी, पूरी तरह बदल जाएगी मोबाइल स्क्रीन, ज्यादा चलेगी बैटरी 
Tempered glass
99% लोग स्मार्टफोन पर गलत टेम्पर्ड ग्लास लगा रहे हैं! कभी भी टूट सकती है स्क्रीन! 
Redmi Note 14 Pro
Amazon Sale में बंपर डिस्काउंट, सस्ते में खरीद सकते हैं Redmi फोन  

Redmi 15C 5G में एंटरटेनमेंट के लिए एक बड़ा डिस्प्ले यूज किया है. Amazon India पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि इसमें 6.9 Inch का डिस्प्ले मिलेगा. साथ ही इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को स्मूद बनाने का काम करेगा. 

यह भी पढ़ें: फ़ोन बंद होने के बाद भी चालू! कैसे चलता है फर्जी स्मार्टफोन शटडाउन स्कैम?

Redmi 15C 5G का चिपसेट 

Redmi 15C 5G में परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट का यूज किया जाएगा. इसके साथ Xiaomi Hyper OS 2 का यूज किया जाएगा. साथ ही इसमें सर्कल टू सर्च और Gemini का भी सपोर्ट मिलेगा. 

Advertisement

Redmi 15C 5G की बैटरी 

Redmi 15C 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा. ये जानकारी Amazon India पर लिस्टेड माइक्रोसाइट पर दी है. इस हैंडसेट में 6000mAh की बैटरी भी मिलेगी, जो खुद कंपनी ने कंफर्म कर चुकी है. 

यह भी पढ़ें: नकली तो नहीं है आपका स्मार्टफोन? ये सरकारी पोर्टल दिखा देगा पूरा रिपोर्ट कार्ड

Redmi 15C 5G की संभावित कीमत 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Redmi 15C 5G की शुरुआती कीमत 12 हजार रुपये हो सकती है. इसमें 4GB Ram वेरिएंट को दिया जा सकता है. हालांकि अभी तक कंपनी ने इसकी ऑफिशियल कीमत का खुलासा नहीं किया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement