Elon Musk के X प्लेटफॉर्म पर खास ऑफर, सिर्फ 89 रुपये में मिल रही ये महंगी प्रीमियम सर्विस

Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को बेहद ही खास ऑफर दे रहा है. कंपनी अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की एनिवर्सिरी पर 470 रुपये का प्लान सिर्फ 89 रुपये में दे रही है. प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स को एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जिसमें वेरिफाइड बेंचमार्क भी मौजूद है.

X
X प्लेटफॉर्म पर सस्ता मिल रहा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान. (Photo: Unsplash.com)
X प्लेटफॉर्म पर सस्ता मिल रहा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान. (Photo: Unsplash.com)

दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक खास ऑफर दे रहा है. X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) ने एक सीमित समय के लिए ऑफर का ऐलान किया है, जिसके तहत यूजर्स प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का फायदा उठा सकते हैं. भारतीय यूजर्स को 470 रुपये वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ 89 रुपये का मिल रहा है, जो सिर्फ पहले महीने के लिए लागू होगी. 

प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के तहत यूजर्स को स्टैंडर्ड यूजर्स को कई एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं. इसमें वेरिफाइड चेकमार्क, ग्रॉक की ज्यादा लिमिट, क्रिएटर्स का सब्सक्रिप्शन, मीडिया स्टूडियो और एडवांस्ड एनालिटिक्स मिलते हैं. 

3 साल पूरे होने पर मिल रहा खास ऑफर 

मस्क की अगुवाई में बना DoGE डिपार्टमेंट बंद, देखें US टॉप-10 

दरअसल, X प्रीमियम को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं. इस मौके पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को 470 रुपये की जगह 89 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है और यूजर्स को 427 रुपये की सेविंग होगी. हालांकि मौजूदा कस्टमर्स को इस ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा.

X प्रीमियम सब्सक्रिप्शन 89 रुपये में मिल रहा है. (Photo: ITG)

यह भी पढ़ें: iQOO 15 Review: सिर्फ गेमिंग नहीं, ओवरऑल टॉप परफॉर्मर बन सकता है ये स्मार्टफोन 

2 दिसंबर तक वैलिड है ऑफर 

X प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला ये ऑफर 2 दिसंबर तक वैलिडिटी है. जो यूजर्स X प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनको 2 दिसंबर तक पेमेंट करनी होगी. 2 दिसंबर के बाद 470 रुपये की पेमेंट करनी होगी. 

डेस्कटॉप वर्जन पर कैसे मिलेगा ? 

X प्लेटफॉर्म का डेस्कटॉप वर्जन यूज कर रहे हैं और 89 रुपये में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं. पहले डेस्कटॉप वर्जन में लॉगइन करें. इसके बाद राइट साइड में दिए गए प्रीमियम आइकन पर क्लिक करें. 

यहां 89 रुपये के सब्सक्रिप्शन को क्लेम करने का ऑफर मिलता है. सब्सक्राइब पर क्लिक करें और पेमेंट कर दें. इसके बाद पूरे 1 महीने तक सिर्फ 89 रुपये में प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का यूज कर सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: देसी कंपनी Wobble ने लॉन्च किया दमदार स्मार्टफोन, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा

X मोबाइल ऐप से कैसे मिलेगा सब्सक्रिप्शन 

X App को ओपन करें. इसके बाद टॉप पर मौजूद प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर दें. फिर प्रीमियम पर क्लिक कर दें और 89 रुपये के ऑफर को क्लेम करें. इसके बाद पेमेंट करके प्रोसेस को कंप्लीट कर लें. 

---- समाप्त ----
