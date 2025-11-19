scorecardresearch
 

ऑनलाइन टास्क से 1040 रुपये कमाने का चक्कर, मुंबई की महिला को लगा 7 लाख का चूना, सोना-चांदी भी गिरवी रखा

मुंबई से साइबर ठगी का नया केस सामने आया है, जहां एक महिला को साइबर ठगों ने बड़ी ही चालाकी से शिकार बनाया है. महिला को ऑनलाइन टास्क के जाल में फंसाया और कुछ रुपये वर्चुअल अकाउंट में दिखाए गए. इन रुपयों को निकालने के लिए महिला 7 लाख रुपये गंवा देती है.

परिवार का सोना-चांदी भी गिरवी रखा. (Photo:AI Geneated)
हैरान कर देने वाला एक साइबर ठगी का नया केस सामने आया है. मुंबई की रहने वाली 26 साल की हैं.  साइबर ठगों ने बड़ी ही चालाकी से उनको शिकार बनाया है. महिला ने घर के सोना-चांदी को गिरवी रख दिया और आखिर में 7 लाख रुपये का चूना लगा. 

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि महिला को पार्ट टाइम जॉब का एक विज्ञापन नजर आया. इस जॉब में रील्स और सोशल मीडिया पोस्ट पर क्लिक करना था, उससे मोटी कमाई होनी थी. 

साइबर ठगों से हुई संपर्क 

महिला ने साइबर ठगों ने कॉन्टैक्ट किया. उसके बाद विक्टिम को एक टेलीग्राम ग्रुप में शामिल किया. फिर  उनको पार्ट जॉब के बारे में बताया और शुरुआत में कुछ लिंक पर क्लिक किया. इसके बाद महिला को मैसेज मिले कि उसके बैंक अकाउंट में रुपये आ गए हैं. 

1040 रुपये अकाउंट में दिखाने लगा

फिर महिला को और ज्यादा टास्क दिए गए, जिसके बदले में महिला के वर्चुअल वॉलेट में 1,040 रुपये दिखाने लगा. इसके बाद महिला ने उन रुपयों को निकालने की कोशिश की. इसके बाद साइबर ठगों ने महिला को कुछ रुपये डिपॉजिट करने को कहा. 

महिला से मांगते रहे रुपये 

महिला ने अलग-अलग बैंक अकाउंट में रुपये डिपॉजिट कर दिए और महिला जाल में फंसती गई. महिला ने जब साइबर ठगों को कॉल किया तो उन्होंने और ज्यादा रुपये जमा करने को कहा दिया. 

परिवार का सोना-चांदी गिरवी रखा

साइबर ठगों को रुपये देने के लिए महिला ने अपने परिवार का सोना-चांदी गिरवी रख दिया. इसके बाद उनसे मिले रुपयों को भी ट्रांसफर कर दिया. फिर साइबर ठगों का कॉन्टैक्ट नंबर बंद आने लगा, उसके बाद महिला को समझ आया कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है. महिला ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई. तीन लोगों के खिलाफ FIR को दर्ज किया है. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. 

TOPICS:

