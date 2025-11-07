scorecardresearch
 

फोन टच करते ही पता चल जाएगा ब्लड शुगर, बार-बार उंगली में नहीं चुभानी पड़ेगी पिन, इतनी होती है कीमत

ग्लूकोज मीटर पैच का यूज करके मोबाइल पर ब्लड शुगर लेवल को देखा जा सकता है. ये पैज 15 दिन तक काम करते हैं. इसके लिए बार-बार उंगली में सुई चुभाने की जरूरत नहीं होती है. बस एक बार लगाने के बाद मोबाइल शुगल लेवल देखा जा सकता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

ग्लूकोज मीटर पैज में खास सेंसर होते हैं. (Photo: Amazon.in)
ग्लूकोज मीटर पैज में खास सेंसर होते हैं. (Photo: Amazon.in)

डायबिटीज पेशेंट को अक्सर बार-बार शुगर चेक करने की जरूरत होती है. घर से दूर नौकरी करने वाले लोगों को काफी परेशानी भी होती है. मार्केट में कुछ खास प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, जिनका इस्तेमाल करके मोबाइल पर ब्लड शुगर देखा जा सकेगा. इनका नाम स्मार्ट ग्लुकोज मॉनिटर हैं, जिसका मेडिकल नाम कॉन्टीन्युअस ग्लोस मॉनिटरिंग सिस्टम (CGM) है. 

इन ग्लूकोज मीटर को बांह या पेट पर चिपकाया जाता है. इसके बाद मोबाइल पर आसानी से ब्लड शुगर को देख सकते हैं. इसके लिए बार-बार उंगली में सुई चुभाने की जरूरत नहीं होगी. 

स्टिकर जैसी शेप और कई सेंसर 

मार्केट में अलग-अलग ब्रांड और कंपनियां Blood Glucose Meter Sticker लिस्टेड हैं. जहां कुछ ब्लूटूथ का सपोर्ट देती हैं वहीं कुछ कंपनियां NFC का भी सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं. बहुत सी कंपनियां दोनों का सपोर्ट देती हैं. 

यह भी पढ़ें: महंगे होने वाले हैं स्मार्टफोन? AI की वजह से आपको देनी पड़ेगी ज्यादा कीमत

NFC सपोर्ट वाले पैच पर सिर्फ स्मार्टफोन को टच करना होता है, उसके बाद ब्लड शुगर लेवल मोबाइल स्क्रीन पर पॉपअप करने लगता है. हालांकि ब्लूटूथ सपोर्ट वाले पैच का डेटा देखने के लिए मोबाइल ऐप की जरूरत होती है. 

स्मार्ट ग्लूकोज मीटर पैच ऐसे काम करते हैं

  • स्मार्ट ग्लूकोज मीटर पैच सेंसर को बांह या पेट पर चिपका जाता है.
  • यह शरीर के अंदर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ग्लूकोज की लेवल को मांपता है.
  • Bluetooth या NFC से डेटा स्मार्टफोन में ट्रांसफर किया जाता है. 
  • ऐप में ग्राफ, हाई/लो अलर्ट और रिपोर्ट दिखाई जाती है. 

यह भी पढ़ें: Google की बड़ी तैयारी, स्मार्टफोन के लिए नया फीचर, लंबे सफर में ज्यादा चलेगी बैटरी

मार्केट में ढेरों ऑप्शन और इतनी है कीमत 

ग्लूकोज मीटर स्टिकर के मार्केट में ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं. अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग फीचर्स और एक्युरेसी का दावा करते हैं. मार्केट में 3-5 हजार रुपये की कीमत में मिल जाते हैं. एक पैज को करीब 15 दिन तक यूज किया जा सकता है. 

ग्लूकोज मीटर स्टिकर किन लोगों के यूजफुल 

ग्लूकोज मीटर स्टिकर पैच उन लोगों के लिए यूजफुल हैं, जिनका ब्लड शुगर ज्यादा रहता है और फ्लेक्चुएट करता है. शुगर बढ़ने की वजह से अगर तबियत बिगड़ती है तो पेशेंट आसनी से फोन को पैज पर टैप करके शुगर लेवल जांच सकते हैं. इसके बाद शुगर कंट्रोल करने के लिए काम कर सकते हैं. 

