Vivo X300 सीरीज की लॉन्च डेट कन्फर्म, भारत में 200MP कैमरा के साथ आएंगे दो फोन्स

Vivo X300 सीरीज अगले महीने भारत में लॉन्च होने वाला है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन की लॉन्च तारीख का ऐलान कर दिया है. Vivo X300 सीरीज में कंपनी दो फोन- Vivo X300 और Vivo X300 Pro लॉन्च कर सकती है. दोनों ही स्मार्टफोन Zeiss ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है.

और पढ़ें

कंपनी ने इन स्मार्टफोन्स को चीन में पहले ही लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन में 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा. भारत में ये स्मार्टफोन सीरीज MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगी. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

भारत में कब होगा लॉन्च

Vivo X300 और Vivo X300 Pro को कंपनी भारत में 2 दिसंबर को लॉन्च करने वाली है. इस फोन में कंपनी ने कैमरे पर काफी ज्यादा काम किया है. वैसे भी ब्रांड की X-सीरीज में दमदार कैमरा वाले फोन्स लॉन्च होते हैं. इस फोन के साथ ही कंपनी ने टेलीफोटो एक्सटेंडर किट भी टीज की है. इसमें Zeiss 2.35x टेलीकन्वर्टर लेंस मिलता है, जिसकी मदद से आप फोन को कैमरे की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे.

यह भी पढ़ें: Vivo X100 Pro 5G हुआ सस्ता, 33 हजार रुपये की होगी बचत

Advertisement

क्या होगा फोन में खास?

भारत में Vivo X300 सीरीज MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकती है. फोन में Pro Imaging VS1 चिप और V3+ imaging चिप भी मिलेंगे. हैंडसेट Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर काम करेंगे. प्रो वेरिएंट में Zeiss ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा.

इसमें 50MP का Sony LYT-828 प्राइमरी कैमरा, 50MP का Samsung JN1 अल्ट्रा वॉइड एंगल लेंस और 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी 50MP का सेल्फी कैमरा देगी. वहीं स्टैंडर्ड वेरिएंट में 200MP का मेन लेंस, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Vivo Y19s 5G भारत में लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी और बहुत कुछ, बस इतनी है कीमत

फ्रंट में 50MP का Samsung JN1 का सेल्फी कैमरा मिलेगा. ये डिवाइस 6040mAh की बैटरी के साथ आएगा. कंपनी ने फोन के साथ टेलीफोटो एक्सटेंडर किट को भी टीज किया है. ये ब्रांड का प्रीमियम फोन है, जो लगभग 1 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च हो सकता है.

---- समाप्त ----