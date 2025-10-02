scorecardresearch
 

Vivo V60e की लॉन्च डेट कंफर्म, इस कीमत में मिलेगा 200MP कैमरा और 6,500mAh बैटरी

Vivo V60e की लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है. भारत में यह स्मार्टफोन 7 अक्टूबर को लॉन्च होगा. इस मोबाइल में 200MP का रियर कैमरा और 6500mAh की बैटरी दी जाएगी. इसमें कई नए AI कैमरा मोड्स दिए जाएंगे, जिन्हें खासतौर से भारतीय त्योहार के लिए तैयार किया है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Vivo V60e में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. (Photo: Vivo.com)
Vivo भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम Vivo V60e होगा. यह लॉन्चिंग 7 अक्टूबर को होगी. इस लॉन्चिंग की जानकारी खुद कंपनी ने शेयर की है. वीवो के ऑफिशियल पोर्टल पर इस हैंडसेट के लिए डेडिकेटेड पेज तैयार किया है, जहां पर फीचर्स की जानकारी दी है. 

वीवो के इस हैंडसेट में 200MP का कैमरा और 6,500mAh की बैटरी समेत कई अच्छे फीचर्स मिलेंगे.वीवो का यह अपकमिंग स्मार्टफोन भारत में दो अट्रैक्टिव कलर वेरिएंट में दस्तक देगा, जिनके नाम  Elite Purple और  Noble Gold कलर्स हैं.

Vivo ने फुल स्पेसिफिकेशन्स को लेकर कंफर्म डिटेल्स शेयर नहीं की है. हालांकि कुछ फीचर्स को कंफर्म जरूर किया है. इस स्मार्टफोन का शुरुआती वेरिएंट 25-30 हजार रुपये के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हो सकता है.  

मिलेगा फास्ट चार्जिंग 

Vivo V60e में 6,500mAh की बैटरी के साथ 90W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा. इसमें IP68/IP69 रेटिंग देखने को मिलेगी, जिसकी ड्यूरेबिलिटी को दिखाएगा. 

यह भी पढ़ें: Vivo-iQOO यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, खत्म होगी Funtouch OS की कहानी

मिलेगा 200MP का कैमरा 

Vivo V60e में 200MP का कैमरा दिया जाएगा, जो बैक पैनल पर प्राइमरी कैमरा होगा. सेकेंडरी कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल होगा. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट पर  50MP का सेंसर मिलेगा. 

मिलेंगे AI कैमरा मोड 

अपकमिंग हैंडसेट Vivo V60e में कई नए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) फीचर्स देखने को मिलेंगे. इसमें चार नए AI पोर्ट्रेट मिलेंगे, जिनको खासतौर से भारतीय यूजर्स और भारतीय फेस्टिवल्स को देखते हुए तैयार किया है.

यह भी पढ़ें: Vivo Y31 5G सीरीज लॉन्च, 6500mAh की बैटरी के साथ मिलेगा 50MP कैमरा, इतनी है कीमत

Vivo V60e की फोटो सैंपल की तुलना 

Vivo V60e के फोटो सैंपल को कंपनी ने ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड किया है. साथ ही कई फोटो में कंपेरेशन भी करके दिखाया है कि वीवो के आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कैमरा मोड पिक्चर को कितना बेहतर कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
