आधे से भी कम दाम में घर का सामान, ना Amazon, ना फ्लिपकार्ट, यहां चल रही दिवाली सेल

Amazon-Flipkart के अलावा भी कई प्लेटफॉर्म पर दिवाली सेल जारी है, जहां से आप अपने लिए सस्ते और जरूरत का सामान खरीद सकते हैं. विजय सेल्स पर कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स कैटेगरी का सामान लिस्टेड है. इस सेल के दौरान AC, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि को सस्ते में खरीदा जा सकेगा.

विजय सेल्स पर मिल रहा 60 परसेंट तक का ऑफ. (File Photo: Unsplash.com)
Amazon-Flipkart ही नहीं कई प्लेटफॉर्म पर दिवाली सेल जारी है. ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म विजय सेल्स पर भी फेस्टिव सेलिब्रेशन नाम की सेल जारी है. इस सेल के दौरान घर का सामान, लैपटॉप, AC समेत काफी सारे आइटम पर डिस्काउंट मिल रहा है. 

विजय सेल्स ने सेल का बैनर लिस्टेड किया है, जिसमें बताया है कि यहां मैक्सिमम 60 परसेंट तक का ऑफ हासिल किया जा सकता है. साथ ही GST Drop का भी यूज किया है. 

सेल पोस्टर से पता चलता है कि इसमें टीवी, AC, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, मिक्सर ग्राइन्डर, टोस्टर और ब्लेंडर आदि को खरीदा जा सकेगा. सर्दियां आ रही हैं तो आप अपने घर के लिए रूम एयर हीटर या फिर ऑयल हीटर खरीद सकते हैं. 

मिल रहा है बैंक ऑफर 

फेस्टिव सेलिब्रेशन सेल्स के दौरान बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं. यहां HDFC, HSBC, ICICI बैंक के कार्ड पर अलग-अलग इंस्टैंट कैशबैक लिस्टेड है. 

यह भी पढ़ें: दिवाली पर सिर्फ घर ही नहीं, स्मार्टफोन की इंटर्नल सफाई भी करें, हैकिंग से बचेंगे

AC पर भी मिल रही है डील्स 

सेल के दौरान के AC पर डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें विंडो, Split मॉडल शामिल हैं. VISE by Vijay Sales 1 Ton को 22 ,990 रुपये में खरीद सकते हैं. यह एक स्प्लिट 3 Star AC है. कंपनी ने बताया है कि GST कटौती के बाद ये कीमतें सामने आई हैं. 

स्मार्टफोन पर भी मिल रहा है बंपर ऑफर 

विजय सेल्स के दौरान स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर मिल रहा है. पिक्सल, वनप्लस, सैमसंग आदि के फोन पर ऑफर मिल रहा है. Google Pixel 9a को 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस सेल के दौरान कई सस्ते स्मार्टफोन भी शामिल है. 

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में आधी कीमत पर बिका ये स्मार्टफोन, अब ऑर्डर हो रहे कैंसिल

वॉशिंग मशीन पर डिस्काउंट 

विजय सेल्स के दौरान आप सस्ते में वॉशिंग मशीन खरीदकर घर ला सकते हैं. विजय सेल्स के दौरान सेमी ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक, टॉप लोड और फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन मौजूद हैं. सर्दियां आने वाली हैं और ऐसे में वॉशिंग मशीन काफी काम का साबित होती है. 

