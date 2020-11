Twitter को टक्कर देने आया स्वदेशी Tooter, देखने में लग रहा है Twitter का कॉपी

Twitter को टक्कर देने आ गया है स्वदेशी सोशल नेटवर्क Tooter. क्या आप ज्वाइन करेंगे Tooter? माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर Tooter को लेकर लोगों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है.

कई लोग इसे Twitter का कॉपी बता कर मज़ाक़ उड़ा रहे हैं तो कई इसे स्वदेशी बता कर देश हित में सभी को ज्वाइन करने की सहाल भी दे रहे हैं. हालाँकि देखने में ये Twitter के कॉपी जैसा ही लगता है.

Tooter का कलर स्कीम और स्टाइल Twitter से इंस्पायर्ड या यों कह लें कॉपी जैसा लगता है. हालाँकि यहाँ ट्विटर बर्ड की बजाए शंख बनाया गया है.

Tooter क्या है और इसका क्या मोटो है?

Tooter का दावा है कि ये भारत में ही बनाया गया है और स्वदेशी सोशल नेटवर्क है. Tooter के अबाउट सेक्शन में लिखा है, ‘हमें यक़ीन है कि भारत का अपना स्वदेशी सोशल नेटवर्क होना चाहिए. बिना इसके हम सिर्फ़ अमेरिकी ट्विटर इंडिया कंपनी के डिजिटल कॉलोनी हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अलग नहीं है. टूटर हमारा स्वेदेशी आंदोलन 2.0 है’

टूटर पर भी ट्विटर जैसा वेरिफ़िकेशन बैज यानी ब्लू टिक दिया जा रहै है. वेंकेट अनंत नाम के एक ट्विटर यूज़र ने कुछ स्क्रीनशॉट ट्वीट किया है. इन स्क्रीनशॉट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सदगुरू और कुछ नामी लोगों के वेरिफिफाइड Tooter प्रोफाइल दिख रहे हैं.

ट्विटर पर यूज़र्स बता रहे हैं कि जैसे ही Tooter के लिए साइन अप करेंगे, Tooter के सीईओ ख़ुद ब खुद आपके अकाउंट फॉलो कर लिए जाएँगे. बताया जा रहा है कि इस प्लैटफ़ॉर्म पर कई फ़िल्मी सितारों के भी अकाउंट्स हैं.

Tooter के सीईओ का Twitter पर अकाउंट, प्रोमोट करने पर मिलेंगे पैसे..

Tooter Pvt. Ltd. के सीईओ नंदा हैं और इनका अकाउंट ट्विटर पर भी है. इनका कहना है कि अगर किसी Twitter यूज़र फॉलोअर्स 5,000 से ज़्यादा हैं तो वो Tooter को प्रोमोट करके पैसे कमा सकते हैं.

Tooter के सीईओ ने अपने बायो में अपनी ईमेल आईडी दी है. कहा गया है कि इसे प्रोमोट करने के लिए संपर्क करें और इससे आप कमाई भी कर सकते हैं.

मीम्स किए जा रहे हैं शेयर..

माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter पर भारतीय Tooter से जुड़े कई मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं. ज्यादातर मीम्स में यही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ट्विटर का कॉपी है.

The Indian 'Parler' is here. And it's called Tooter. And, Narendra Modi has a verified profile here. 🤔 pic.twitter.com/WhlwZLXF0H