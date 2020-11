Twitter फिर से शुरू करेगा पब्लिक वेरिफ़िकेशन, कंपनी ने किया बड़ा ऐलान

Twitter Verification: Twitter ने पब्लिक वेरिफ़िकेशन फिर से शुरू करने का ऐलान किया है. लगभग तीन साल तक पब्लिक वेरिफ़िकेशन को कंपनी ने कंपनी ने बंद रखा, लेकिन 2021 की शुरुआत से अब लोग ब्लू टिक के लिए रिक्वेस्ट कर सकेंगे.

माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter ने कहा है कि 2021 की शुरुआत के साथ कंपनी अपना वेरिफ़िकेशन प्रोग्राम फिर से शुरू कर रही है. इससे पहले तक वेरिफ़िकेशन को लेकर कंपनी पब्लिक फ़ीडबैक ले रही है जिसकी आख़िरी तारीख़ 8 दिसंबर तक है.

Twitter ने कहा है कि कंपनी ब्लू टिक के अलावा प्रोफ़ाइल टाइप पर भी काम कर रही है. आने वाले समय में इंडिविजुअल से लेकर दूसरे तरह के अकाउंट में ब्लू टिक के अलावा भी किसी तरह का लेबल या बैज जुड़ सकता है.

Twitter ने वेरिफ़िकेशन के लिए क्राइटेरिया भी तय किया है. क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले अकाउंट वेरिफ़िकेशन रिक्वेस्ट अगले साल के शुरुआत के साथ ही कर सकेंगे.

अब तक कंपनी खुद से ही अकाउंट वेरिफाई कर रही थी और रिक्वेस्ट सिस्टम होल्ड पर है. लेकिन इस बार कंपनी ने ये भी साफ किया है कि पॉलिसी स्ट्रिक्ट होगी और अगर वेरिफाइड अकाउंट गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तो उन अकाउंट से वेरिफिकेशन बैज हटाया भी जा सकता है.

Twitter ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट में ये भी मेंशन किया है कि किस तरह के अकाउंट्स को वेरिफाई कराया जा सकता है.

We're planning to relaunch verification in 2021, but first we want to hear from you.



Help us shape our approach to verification on Twitter by letting us know what you think. Take a look at our draft policy and submit your #VerificationFeedback here: https://t.co/0vmrpVtXGJ