White Hat Jr. Data Leak: 2.8 लाख स्टूडेंट्स-टीचर का डेटा लीक: रिपोर्ट

लॉकडाउन के दौरान टीवी पर शायद आपने White Hat Jr का विज्ञापन काफी देखा होगा. ये ऑनलाइन कोडिंग प्लैटफॉर्म है जिसे बच्चों को टार्गेट करके शुरू किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक़ व्हाइट हैट जूनियर प्लैटफ़ॉर्म से लगभग 2.8 लाख स्टूडेंट्स और टीचर का डेटा लीक हो गया है. डेटा लीक की वजह इस प्लैटफ़ॉर्म के सर्वर में कई ख़ामियाँ बताई जा रही हैं.

सिक्योरिटी रिसर्चर द्वारा इस डेटा लीक के बारे में अगाह किए जाने के बाद इसे ठीक कर लिया गया है. लेकिन अगर डेटा लीक हुआ है तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा.

White Hat Jr पर पिछले कुछ समय से कई सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्चे के पिता व्हाइट हैट जूनियर के टीचर से कोडिंग को लेकर कुछ सवाल पूछ रहे थे.

WhiteHatJr is so shameless that a week after #SushantSinghRajput passed away they used his picture to sell their BS course to innocent kids & their parents.

What could be more shameless than lying to kids, showing them pipe dreams of 150 cr salaries.#WhiteHatJrScam #ByjusBubble pic.twitter.com/4KLUQ65Ar8