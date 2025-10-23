बड़े काम का ये है सोलर वॉटर हीटर, ना लगेगी बिजली, ना खत्म होगा गैस सिलेंडर

सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और बहुत से लोगों को गर्म पानी के लिए इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर या फिर LPG Gas पर चलने वाला गीजर खरीदने पड़ते हैं. दोनों ही हर महीने आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ डालते है. जहां इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर की वजह से बिजली की खपत होती है और गैसे वाले गीजर के लिए गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है.
मार्केट में एक सोलर वॉटर हीटर भी मौजूद है. यह धूप की मदद से पानी को गर्म करते हैं. इसके लिए आपका ना तो ज्यादा बिजली बिल आएगा, ना ही गैस सिलेंडर आदि खरीदने के लिए एक्स्ट्रा रुपये खर्च करने पड़ेंगे.
सस्ता सोलर गीजर
सस्ता वॉटर हीटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं. हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 5,999 रुपये का सोलर वॉटर नजर आया है. ब्रांड का नाम Spink Green Energy का प्रोडक्ट है, जिसमें GST शामिल है.
मार्केट में ढेरों ऑप्शन
सोलर वॉटर हीटर के ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं. वीगार्ड, सूर्या सोलर और सुप्रीम नाम के ढेरों ब्रांड मौजूद हैं. मार्केट में यह अलग-अलग प्राइस सेगमेंट में आते हैं. आमतौर पर सोलर वॉटर हीटर 100 लीटर वॉटर कैपिसिटी के साथ आते है. इंडियामार्ट पर भी कई सोलर वॉटर हीटर मौजूद हैं. 100 लीटर कैपिसिटी के लिए आपको करीब 15 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं.
ऐसे चुनें अपने लिए बेस्ट सोलर वॉटर हीटर
मार्केट में सोलर वॉटर हीटर के कई ऑप्शन हैं.यहां आपको बताने जा रहे हैं सोलर वॉटर हीटर खरीदते समय किन-किन बातों का याद रखना चाहिए.
इन बातों का भी रखें ध्यान
सोलर पर चलने वाले वॉटर हीटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. पहला तो आपके पास खुद की छत हो. कई फ्लैट मालिकों के पास छत का अधिकार नहीं होता है. दूसरा आपके इलाके में प्रोपर धूप आती हो. अगर आपके यहां सर्दियों में धूप नहीं आती है तो यह आपके लिए बेकार का साबित हो सकता है.