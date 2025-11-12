रूस का पहला AI रोबोट, लॉन्चिंग के दिन लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा, देखें वायरल वीडियो

रूस द्वारा तैयार किया जा रहा पहला आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) पावर्ड ह्यमूनॉइड रोबोट ने बड़ी गड़बड़ कर दी है. लॉन्चिंग से पहले ही रोबोट स्टेज पर आते हुए अचानक लड़खड़ाने लगा और उसके बाद सीधा जमीन पर जा गिरा. इसके बाद यह वीडियो इंटरनेट पर शेयर किया और कुछ घंटों के दौरान यह वीडियो वायरल हो गया.
रोबोट को इस सप्ताह लॉन्च किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही यह रोबोट खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया. इसकी जानकारी न्यूजवीक ने दी है. रिपोर्ट में बताया है कि इस रोबोट का नाम एल्डोल है. दुनियाभर में ह्यूमनॉइड रोबोट को लेकर काम हो रहा है.
रोबोट ने की एंट्री और गिर पड़ा
लॉन्चिंग से पहले ये रोबोट स्टेज पर आने की तैयारी कर कर रहा था. रोबोट के साथ दो क्रू मेंबर भी थे. साउंड ट्रैक स्टार्ट हुआ और जैसे ही रोबोट ने एंट्री की और कुछ कदम चलने के बाद यह रोबोट लड़खड़ाने लगा है. इसके बाद वह जमीन पर गिर गया और उसके कुछ पार्ट्स भी टूटकर गिर गए.
वायरल हुआ रोबोट का वीडियो
वापस घसीटकर ले गए
वायरल वीडियो में साफ दिखाया गया है कि रोबोट को वापस ले जाने के लिए उसे घसीटकर ले जाया गया है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है.
Elon Musk भी कर रहे हैं तैयारी
Elon Musk की कंपनी भी ह्यमनॉइड रोबोट तैयार कर रही है, जिसके अब तक कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं. इसका नाम Optimus है. इसको Tesla Bot भी कहा जाता है. मस्क द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उनके रोबोट की अलग-अलग कैपिबिलिटीज को दिखाया गया है. यहां तक कि वह रोबोट योग, नमस्कार और बतौर सेल्समैन की तरह भी काम करता हुआ दिखाया जा चुका है.