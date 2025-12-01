6000mAh बैटरी, 6.9 Inch डिस्प्ले के साथ लॉन्च होगा Redmi का ये बजट फोन, भारत में इस दिन है लॉन्चिंग

Xiaomi भारतीय मोबाइल बाजार में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जो एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन होगा. अपकमिंग मोबाइल का नाम REDMI 15C 5G है. इस हैंडसेट को 3 सितंबर को भारत में लनॉ्च किया जाएगा. यह मोबाइल फोन Redmi 14C 5G का अपग्रेड वर्जन होगा और इसे साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा चुका है.

कंपनी ने कहा है कि यह स्मार्टफोन उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो भरोसेमंद परफोर्मेंस चाहते हैं. इसमें स्मूद मल्टी टास्किंग, फुल डे बैटरी लाइफ और मॉडर्न डिजाइन और 5G सपोर्ट मिलेगा. इसके अंदर 6000mAh की बैटरी दी है.

REDMI 15C 5G स्मार्टफोन पहले से ग्लोबल मार्केट में मौजूद है, जिससे इसके फीचर्स, डिस्प्ले, कैमरा और स्पेसिफिकेशन्स का अंदाजा लगाया जा सकता है.

REDMI 15C 5G का डिस्प्ले

ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर रिवील स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक, REDMI 15C 5G में 6.9-inch HD+ डिस्प्ले होगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट्स के साथ दस्तक देगा. इसमें नॉच कटआउट भी मिलेगा, जिसके अंदर सेल्फी कैमरा को फिट किया जाएगा.

REDMI 15C 5G का प्रोसेसर और रैम

REDMI 15C 5G में Dimensity 6300 चिपसेट का यूज किया है. इसके साथ 8GB रैम मिलेगी. स्टोरेज के कई ऑप्शन मिल सकते हैं.

REDMI 15C 5G का कैमरा

REDMI 15C 5G में डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा. 8MP का फ्रंट कैमर दिया जाएगा.

REDMI 15C 5G की बैटरी

REDMI 15C 5G में 6000mAh की बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जर मिलेगा. इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा, जो बायोमैट्रिक तरीके से मोबाइल को अनलॉक करने का काम करेगा.

REDMI 15C 5G की कीमत को लेकर अभी तक कंपनी ने कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इसकी शुरुआती कीमत 10 हजार रुपये हो सकती है.

