कल लॉन्च होगा OnePlus 15, मिलेगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर और 7,300mAh की बैटरी

OnePlus अब अपना सबसे पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है. इसका नाम OnePlus 15 होगा. इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट और पावरफुल मोबाइल चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा. इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा

OnePlus 15 कल यानी सोमवार को चीन में लॉन्च होगा, उसके बाद इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने भारत के ऑफिशियल पोर्टल पर इसका टीजर आउट कर दिया है. इसमें 8.5mm की थिकनेस मिल सकती है.

OnePlus 15 में मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी

OnePlus 15 बीते साल लॉन्च किए गए OnePlus 13 का अपग्रेड मॉडल है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी ने OnePlus 14 को लॉन्च नहीं किया है. OnePlus 15 में 7,300mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है.

OnePlus 15 में मिलेगा खास डिजाइन

OnePlus 15 को लेकर कंपनी ने टीजर जारी किया है, जिससे इससे डिजाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हुआ है. देखने में यह हैंडसेट OnePlus 13s के जैसा ही लगेगा. बैक पैनल पर Squoval Camera Island का यूज किया है और वनप्लस की ब्रांडिंग भी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: OnePlus के इन स्मार्टफोन्स में मिलने वाला Oxygen OS 16 अपडेट, कंपनी ने जारी की लिस्ट

OnePlus 15 के फीचर्स

जीएसएमएरेना वेबपोर्टल के मुताबिक, वनप्लस 15 में IP68 रेटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये रेटिंग इसको डस्ट और वॉटरप्रूफ बनाता है. इसमें 6.78 inch का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें LTPO AMOLED पैनल का यूज किया जाएगा. इसमें 165hZ का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए सेरेमिक गार्ड ग्लास का यूज किया जा सकता है.

OnePlus 15 का प्रोसेसर

यह हैंडसेट Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) के साथ दस्तक देगा, जिसकी जानकारी खुद कंपनी की तरफ से क्वालकॉम के एक इवेंट में दी जा चुकी है. इसके साथ Adreno 840 GPU का यूज किया है. इसमें 16GB Ram और 1TB स्टोरेज वेरिएंट तक देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़ें: दो हजार रुपये में चाहते हैं बेस्ट ईयरबड्स, OnePlus से Nothing तक ये हैं ऑप्शन

OnePlus 15 का कैमरा सेटअप

OnePlus 15 में बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों ही कैमरा लेंस 50MP-50MP के होंगे. बैक पैनल पर डुअल एलईडी लाइट्स मिलेंगी. साथ ही 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है.

---- समाप्त ----