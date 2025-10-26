scorecardresearch
 

Feedback

कल लॉन्च होगा OnePlus 15, मिलेगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर और 7,300mAh की बैटरी

OnePlus 15 कल लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर क्वालकॉम का लेटेस्ट और सबसे पावरफुल मोबाइल चिपसेट मिलेगा. इसके अलावा इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा. इसमें 7,300mAh की बैटरी के साथ 120W का फास्ट चार्जर दिया जा सकता है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
OnePlus 15 में बैक पैनल पर मिलेंगे 50MP-50MP के तीन कैमरे. (Credits: Amazon)
OnePlus 15 में बैक पैनल पर मिलेंगे 50MP-50MP के तीन कैमरे. (Credits: Amazon)

OnePlus अब अपना सबसे पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है. इसका नाम OnePlus 15 होगा. इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट और पावरफुल मोबाइल चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा. इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा    

OnePlus 15 कल यानी सोमवार को चीन में लॉन्च होगा, उसके बाद इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने भारत के ऑफिशियल पोर्टल पर इसका टीजर आउट कर दिया है. इसमें 8.5mm की थिकनेस मिल सकती है. 

OnePlus 15 में मिलेगी इतनी बड़ी बैटरी 

सम्बंधित ख़बरें

OnePlus Pad Review: कैसा है ब्रांड का पहला टैबलेट?
OnePlus Pad रिव्यू: कम कीमत में iPad से भी बेहतर वैल्यू वाला टैबलेट 
Galaxy 7 Fold
सबसे पतला और फोल्डेबल स्मार्टफोन, देखें Galaxy Fold 7 रिव्यू  
The growth is fuelled by India’s vast smartphone base — nearly 600 million users, most of whom upgrade their devices every 2-3 years, he pointed out.
कब खरीदना चाहिए नया फोन? कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे पैसे 
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro
iPhone 17 Pro Vs Pixel 10 Pro, दोनों स्मार्टफोन्स में किसने मारी बाजी?  
OnePlus 13
धनतेरस पर बंपर ऑफर, कई हजार रुपये सस्ता हुआ OnePlus 13, यहां मिलेगी डील 

OnePlus 15 बीते साल लॉन्च किए गए OnePlus 13 का अपग्रेड मॉडल है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी ने OnePlus 14 को लॉन्च नहीं किया है. OnePlus 15 में 7,300mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. 

OnePlus 15 में मिलेगा खास डिजाइन 

OnePlus 15 को लेकर कंपनी ने टीजर जारी किया है, जिससे इससे डिजाइन और कुछ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हुआ है. देखने में यह हैंडसेट OnePlus 13s के जैसा ही लगेगा. बैक पैनल पर Squoval Camera Island का यूज किया है और वनप्लस की ब्रांडिंग भी है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: OnePlus के इन स्मार्टफोन्स में मिलने वाला Oxygen OS 16 अपडेट, कंपनी ने जारी की लिस्ट

OnePlus 15 के फीचर्स 

जीएसएमएरेना वेबपोर्टल के मुताबिक, वनप्लस 15 में IP68 रेटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये रेटिंग इसको डस्ट और वॉटरप्रूफ बनाता है. इसमें 6.78 inch का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें LTPO AMOLED पैनल का यूज किया जाएगा. इसमें 165hZ का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए सेरेमिक गार्ड ग्लास का यूज किया जा सकता है. 

OnePlus 15 का प्रोसेसर 

यह हैंडसेट Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) के साथ दस्तक देगा, जिसकी जानकारी खुद कंपनी की तरफ से क्वालकॉम के एक इवेंट में दी जा चुकी है. इसके साथ Adreno 840 GPU का यूज किया है. इसमें 16GB Ram और 1TB स्टोरेज वेरिएंट तक देखने को मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें: दो हजार रुपये में चाहते हैं बेस्ट ईयरबड्स, OnePlus से Nothing तक ये हैं ऑप्शन

OnePlus 15 का कैमरा सेटअप 

OnePlus 15 में बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, तीनों ही कैमरा लेंस 50MP-50MP के होंगे. बैक पैनल पर डुअल एलईडी लाइट्स मिलेंगी. साथ ही 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement