आ रहा OnePlus 15 , भारत में 3 दिन बाद है लॉन्चिंग, मिलेगी 7,300mAh की बैटरी

OnePlus 15 चीन के मार्केट में लॉन्च हो चुका है और अब इस सप्ताह भारत में लॉन्च होने जा रहा है. इसमें क्वालकॉम का सबसे पावरफुल मोबाइल चिपसेट का यूज किया है. इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और कई खास फीचर्स दिए हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

OnePlus 15 भारत के ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड है. (Credits: OnePlus)
OnePlus 15 भारत में लॉन्चिंग को तैयार है, अब ये हैंडसेट 13 नवंबर को लॉन्च होगा. इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का फ्लैगशिप और पावरफुल मोबाइल प्रोसेसर दिया जाएगा. इसमें शानदार कैमरा और कई अच्छे फीचर्स मिलेगा. चीन में यह हैंडसेट लॉन्च हो चुका है. 

वनप्लस के ऑफिशियल पोर्टल पर कई फीचर्स से खुलासा हो चुका है. वनप्लस 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. साथ ही इस हैंडसेट की सेल 13 नवंबर की शाम 8 बजे से शुरू होगी. 

ऑफिशियल पोर्टल पर OnePlus 15 को लेकर बताया है कि इसमें भारत के पहले Snapdragon 8 Elite Gen 5 Flagship चिपसेट का यूज किया है. इस चिपसेट को वर्ल्ड का सबसे फास्ट मोबाइल सीपीयू बताया गया है.

यह भी पढ़ें: OnePlus के इस फोन पर 7 हजार से ज्यादा डिस्काउंट, खरीदकर होगा नुकसान! 

OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स 

OnePlus 15 को चीन में लॉन्च किया जा चुका है. वहां इसमें 6.78-inch LTPO AMOLED डिस्प्ले है. इसमें 165Hz का रिफ्रेश रेट्स है. 

वनप्लस इंडिया ने किया पोस्ट 

चीन में वनप्लस 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का यूज किया है. 12GB और 16GB के LPDDR5x Ultra RAM के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मैक्सिमम 1TB UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है.

OnePlus 15 का कैमरा सेटअप 

OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50MP का प्राममरी कैमरा सेंसर है और अन्य दो कैमरे भी 50-50MP के कैमरा सेंसर हैं. इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: नया फोन खरीदना है तो रुक जाइए... आ रहे OnePlus से लेकर Lava तक के दमदार फोन्स

7300mAh की बैटरी 

OnePlus 15 के चाइनीज वेरिएंट में 7,300mAh की बैटरी दी गई है. इसके साथ 120W Super Flash चार्जर और 50W वायरलेस फ्लैश चार्ज मिलता है. हालांकि कंपनी भारत में लॉन्च होने वाले सभी स्पेसिफिकेशन्स को एक जैसा रखेगी या नहीं वो भारत में लॉन्चिंग के बाद ही पता चलेगा. 

---- समाप्त ----
