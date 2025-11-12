OnePlus 15 भारत में कल होगा लॉन्च, मिलेगा पावरफुल चिप, 7300mAh की बैटरी और बहुत कुछ

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर यानी कल लॉन्च होने जा रहा है, जिसको खुद कंपनी कंफर्म कर चुकी है. इसमें क्वॉलकॉम का पावरफुल प्रोसेसर और कई अच्छे फीचर्स मिलेंगे. कंपनी ने ऑफिशियली कुछ फीचर्स को रिवील कर दिया है और चीन में यह हैंडसेट पहले ही लॉन्च हो चुका है.

OnePlus 15 में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) का यूज किया जाएगा. साथ ही इस हैंडसेट में 7300mAh की बैटरी दी जाएगी. वनप्लस इंडिया ने पोस्ट करके इन फीचर्स को कंफर्म किया है. यह स्मार्टफोन कल शाम 7 बजे होगा.

OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus 15 को चीन में लॉन्च किया जा चुका है. इस हैंडसेट में 6.78 inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. स्क्रीन प्रोटेक्शन Corning Gorilla Glass Victus 2 का यूज किया है.

मिलेगा क्वालकॉम का सबसे पावरफुल चिपसेट

OnePlus 15 में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल चिपसेट मिलेगा. इसके साथ 12GB Ram और 16GB RAM मिलेगी. साथ ही 1TB तक की स्टोरेज मिलेगी.

OnePlus India ने किया पोस्ट

OnePlus 15 का कैमरा सेटअप

OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें तीनों ही 50-50MP का कैमरा सेंसर है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का कैमरा दिया है.

OnePlus 15 की कीमत ?

OnePlus 15 की ऑफिशयल कीमत का ऐलान नहीं किया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इसकी शुरुआती कीमत 72,999 रुपये होगी. हालांकि अभी तक कंपनी ने इस कीमत को कंफर्म नहीं किया है.

