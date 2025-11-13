scorecardresearch
 

OnePlus 15 5G आज होगा लॉन्च, भारत में इतनी होगी कीमत, मिलेंगे कमाल के फीचर्स

OnePlus 15 5G भारत में आज लॉन्च होने जा रहा है. 7 बजे लॉन्चिंग और 8 बजे इसकी सेल शुरू होगी. कंपनी पहले ही कुछ फीचर्स का खुलासा कर चुकी है, जिसमें बताया है कि क्वालकॉम का सबसे पावरफुल और फ्लैगशिप चिपसेट का यूज किया जाएगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

OnePlus 15 में 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा. (Photo: OnePlus)
चीनी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर वनप्लस आज भारत में अपना फ्लैगशिप मोबाइल लॉन्च करने जा रहा है. इसका नाम OnePlus 15 5G है. इस हैंडसेट में कई अच्छे फीचर्स, क्वालकॉम का सबसे पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया है. इसमें 7300mAh की बैटरी दी जाएगी. ये जानकारी खुद कंपनी ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी है. 

OnePlus 15 5G भारत में शाम को 7 बजे लॉन्च होगा. इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, जिसे वनप्लस के ऑफिशियल वेबसाइट और YouTube चैनल पर देखा जा सकता है. लॉन्चिंग के तुरंत बाद यानी 8 बजे से इसकी सेल शुरू हो जाएगी. यह सेल Amazon India और OnePlus India के ऑफिशियल वेबसाइट से शुरू होगी. 

OnePlus 15 5G की लीक कीमत 

OnePlus 15 5G की लॉन्चिंग से पहले उसकी कीमतें लीक हो गईं. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि शुरुआती कीमत  72,999 रुपये है, जिसमें 12GB RAM और 256GB इंटनरल स्टोरेज मिलेगा. OnePlus 13 को 69,999 रुपये में लॉन्च किया था.

मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर 

क्वालकॉम पहले ही दावा कर चुका है कि उसका लेटेस्ट और फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 5 कंपनी का सबसे पावरफुल मोबाइल चिपसेट है. आने वाले दिनों में यह प्रोसेसर अन्य हैंडसेट में भी देखने को मिलेगा.

OnePlus 15 के स्पेसिफिकेशन्स (चाइनीज वेरिएंट)

OnePlus 15 को चीन में लॉन्च किया जा चुका है. चाइनीज वेरिएंट में 6.78-inch BOE X3 8T LTPO डिस्प्ले दिया है.इसके साथ 165Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलता है.

Qualcomm का  Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया है. इसके साथ Adreno 840 GPU का यूज किया है. इसमें LPDDR5x RAM मिलेगी. इस स्मार्टफोन में 7300mAh की बैटरी दी गई है. इसमें 120W का फास्ट चार्जर दिया. 

OnePlus 15R कब होगा लॉन्च 

OnePlus 15 असल में वनप्लस 13 का अपग्रेड वेरिएंट है. कंपनी ने बीते साल वनप्लस 13R को भी लॉन्च किया था. हालांकि इस साल OnePlus 15R को लॉन्च को लेकर अभी तक कोई डिटेल्स नहीं मिली है. हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया है कि आने वाले दिनों में इसको भी भारत में लॉन्च किया जाएगा. 
 

