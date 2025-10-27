scorecardresearch
 

3 घंटे में 49 करोड़ रुपये की लूट, दुबई से चल रहा था ऐप हैकिंग ऑपरेशन, दो गिरफ्तार

एक मोबाइल ऐप को हैक करके विदेशी जमीन पर बैठे हैकर्स ने 49 करोड़ रुपये लूट लिए हैं. हैकर्स ने Money View app को हैक किया और 3 घंटे के 49 करोड़ रुपये उड़ा लिए हैं. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य तीन संदिग्ध की खोज जारी है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

विदेशी हैकर्स ने भारत से लूटे 49 करोड़ रुपये. (Photo: Unsplash.com)
साइबर हैकिंग का एक नया मामला सामने आया है, जहां मोबाइल ऐप को हैक करके सिर्फ 3 घंटे में 49 करोड़ रुपये उड़ा लिए हैं. सेंटर क्राइम ब्रांच (CCB) के मुताबिक, मनी व्यू ऐप को एक विसडॉम फाइनेंस कंपनी ऑपरेट करती हैं. इसको हैक कर लिया था. 

ये हैकर्स गैंग दुबई, चीन, हांगकांग से ऑपरेट हो रहा था. हैकर्स के गैंग ने App की API Key को तोड़ा, उसके बाद 49 करोड़ रुपये को अलग-अलग 653 बैंक अकाउंट में ट्रांसफऱ किया. ये अकाउंट फर्जी आईडी और गलत तरीके से ओपेन कराए गए थे.

दुबई में रहता है मास्टर माइंड  

जानकारी के मुताबिक, इस गैंग का माइस्टरमाइंड भारतीय मूल का है, जो अब दुबई रहता है. कॉर्डिनेशन के लिए वे वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का यूज करते हैं, जिसको उन्होंने कर्नाटक के बेलगावी में रहने वाले इस्माइल अत्तर ने खरीदा था. इस सर्वर के लिए 2 हजार रुपये प्रति यूनिट किराया दिया जाता था. इसके बाद फ्रांस बेस्ड IP एड्रेस का यूज किया ताकि ऐप के सिस्टम को हैक किया जा सके.

चीन के हैकर्स की मदद से दिया अंजाम   

बताया है कि दुबई बेस्ड मास्टर माइंड ने चीन के हैकर्स की मदद से Wisdom Finance के IDFC और कोटक महिंद्रा बैंक खातों को एक्सेस किया. फिर वहां से 49 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. बताते चलें कि चोरी की गई ये रकम बाद में हवाला और क्रिप्टोकरेंसी चैनल्स के जरिए विदेश में रकम भेज दी गई. 

पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया 

CCB साइबर क्राइम पुलिस अब तक इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. इसमें बेलगावी के इस्माइल अत्तर और महाराष्ट्र के पटेल के नाम शामिल हैं. पटेल उन फर्जी अकाउंट्स में से एक का मालिक था जिसका इस्तेमाल रकम ट्रांसफर में हुआ है. पुलिस ने करीब 10 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं और आरोपियों से लैपटॉप व पेन ड्राइव बरामद किए हैं. 

3 संदिग्ध को खोज रही है पुलिस 

पुलिस जांच में तीन संदिग्धों को दुबई और दो को हांगकांग में ट्रेस किया गया है, जिनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है. हैकर्स ने अपने डिजिटल निशान छुपाने के लिए फेक अकाउंट्स को आम जनता के खातों में मिलाया. उन लोगों को कमीशन देकर रकम निकालने को कहा गया है. आगे की जांच जारी है. 

