Meta के नए AI स्मार्ट ग्लासेस भारत में लॉन्च, अब चश्मा करेगा वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉलिंग और AI असिस्ट

Meta ने भारत में Oakley Meta HSTN स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च कर दिए हैं. इससे पहले कंपनी ने MetaRayban लॉन्च किया था. हालांकि अब तक भारत में MetaRayban का सेकंड जेनेरेशन चश्मा नहीं आया है.

Oakley Meta HSTN (Photo: Meta)
Oakley Meta HSTN (Photo: Meta)

Meta ने भारत में Oakley AI पावर्ड ग्लासेस लॉन्च कर दिए हैं. इससे पहले तक भारत में सिर्फ MetaRayban Wayfarer 1 ही बेचे जा रहे थे. आपको बता दें कि हाल ही में Meta ने MetaRayban 2 लॉन्च किया है जो फ़िलहाल भारत में एवेलेबल नहीं है. 

Oakley Meta HSTN स्मार्ट ग्लासेस की बिक्री भारत में 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी. इसे आज यानी 25 नवंबर से प्री ऑर्डर किया जा सकता है. इसे सन ग्लास हट से ख़रीद सकते हैं.

Oakley Meta HSTN की कीमत 41,800 रुपये से शुरू होगी. इस स्मार्ट ग्लासेस को एथलीट और स्पोर्ट्स ऐक्टिविटी करने वाले लोगों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है. 

मेटा के ये नए ग्लासेस IPX4 वॉटर रेजिस्टेंट हैं और कंपनी का दावा है कि ये 8 घंटे तक की बैटरी बैकअप देंगे. केस के साथ एडिशनल 48 घंटे तक का बैकअप मिलेगा. 

इस स्मार्ट ग्लासेस से यूजर्स Ultra HD 3K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. इस चश्मे में बिल्ट इन Meta AI दिया गया है जो आपके कमांड सुन कर काम करेगा. 

Oakley Meta HSTN में दिया गया MetaAI हिंदी सपोर्ट करता है. Hey Meta बोल कर आप इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं या कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए इससे कह सकते हैं. 

हाल ही में Deepika Padukone के साथ Meta ने पार्टनरशिप किया है. इसके तहत अब मेटा स्मार्ट ग्लासेसज में Deepika Padukone की आवाज़ सुनाई देगी. इसके अलावा और भी सेलिब्रिटी वॉयस का ऑप्शन है. 

जल्द मिलेगा UPI सपोर्ट 

जल्द ही मेटा के स्मार्ट ग्लासेस के ज़रिए UPI पेमेंट कर पाएंगे. वॉयस कमांड के ज़रिए बोलना होगा Hey Meta, scan and pay, इसके बाद मेटा ग्लासेस में लगा हुआ कैमरा QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देगा. 

Meta स्मार्ट ग्लासेस इन दिनों दुनिया भर में काफी पॉपुलर हो रहे हैं. इससे कॉलिंग, म्यूज़िक सहित वीडियो और फोटो क्लिक किए जा सकते हैं. दिलचस्प ये है कि ये नॉर्मल चश्मे जैसे ही लगते हैं. 

