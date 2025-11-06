scorecardresearch
 

स्वदेशी कंपनी ला रही है कैमरे वाला AI चश्मा, फोटो-वीडियो के साथ म्यूजिक भी

मेटा AI ग्लासेस को टक्कर देने के लिए देसी कंपनी Lenskart ने अपनी तैयारी कर ली है. कंपनी AI स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करने वाली है. इसका नाम B By Lenskart है. इन स्मार्ट ग्लासेस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इस्तेमाल होगा. फोटो और वीडियो के लिए कंपनी सोनी का कैमरा इस्तेमाल करेगी. आइए जानते हैं इन स्मार्ट ग्लासेस में क्या कुछ खास होगा.

Lenskart जल्द लॉन्च करेगा अपना स्मार्ट चश्मा. (Photo: X/ Peyush Bansal)
Lenskart जल्द लॉन्च करेगा अपना स्मार्ट चश्मा. (Photo: X/ Peyush Bansal)

स्मार्ट ग्लासेस की कैटेगरी तेजी से पॉपुलर हो रही है. जल्द ही देसी कंपनी Lenskart अपने नए स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर सकती है. कंपनी B बाय Lenskart AI स्मार्ट ग्लासेस लेकर आ रही है. इससे पहले कंपनी Lenskart Phonic स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कॉलिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. 

कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपने नए स्मार्ट ग्लासेस को जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं. कंपनी इन्हें B बाय लेंसकार्ट बोल रही है. ब्रांड का कहना है कि जल्द ही वे डेवलपर्स को अपने स्मार्ट ग्लासेस के लिए ऐप तैयार करने देंगे. 

मिलेगा क्वालकॉम प्रोसेसर

लेंसकार्ट ने हाल में ही रिवील किया था कि उनके अपकमिंग स्मार्ट ग्लासेस में Snapdragon प्रोसेसर मिलेगा. अब ब्रांड ने कन्फर्म कर दिया है कि लेंसकार्ट B स्मार्ट ग्लासेस Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आएगा. साथ ही कंपनी अपने स्मार्ट ग्लासेस के लिए डेवलपर्स को ऐप बनाने देगी. 

यह भी पढ़ें: Meta Ray-Ban Smart Glasses लॉन्च, जानें क़ीमत-फ़ीचर्स

कंपनी का कहना है इसकी वजह से अलग-अलग कैटेगरी को बिना किसी दिक्कत के जोड़ा जा सकेगा. कंपनी ने इस डिवाइस को भारत में डिजाइन और इंजीनियर किया है. संभव है कि कंपनी इस डिवाइस को भारत के साथ ही दूसरे देशों में भी बेचने की तैयारी में हो. 

दमदार फीचर्स से होगा लॉन्च

कंपनी इन स्मार्ट ग्लासेस को दिसंबर 2025 में लॉन्च कर सकती है. इसका वजन 40 ग्राम होगा. ब्रांड की मानें, तो उनका चश्मा कंपटीशन के मुकाबले 20 परसेंट हल्का होगा. इसमें Snapdragon AR1 Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा. इसमें कैमरा भी लगा होगा. डिवाइस Sony कैमरा के साथ आएगा. 

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च हुआ फेसबुक का स्मार्ट चश्मा, इतनी है Ray-Ban Meta Smart Glasses की कीमत

इसका इस्तेमाल करके आप वीडियो बनाने के साथ ही फोटोज भी कैप्चर कर सकेंगे. इसमें बिल्ट-इन Gemini 2.5 Live पावर्ड AI असिस्टेंट मिलेगा. इसकी वजह से यूजर्स नैचुरल तरीके से बातचीत कर सकेंगे. आप इन स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करके हैंड फ्री UPI पेमेंट भी कर सकेंगे. हालांकि, इसकी कीमत को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है.

---- समाप्त ----
