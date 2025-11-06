स्वदेशी कंपनी ला रही है कैमरे वाला AI चश्मा, फोटो-वीडियो के साथ म्यूजिक भी

स्मार्ट ग्लासेस की कैटेगरी तेजी से पॉपुलर हो रही है. जल्द ही देसी कंपनी Lenskart अपने नए स्मार्ट ग्लासेस को लॉन्च कर सकती है. कंपनी B बाय Lenskart AI स्मार्ट ग्लासेस लेकर आ रही है. इससे पहले कंपनी Lenskart Phonic स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कॉलिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं.

कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अपने नए स्मार्ट ग्लासेस को जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं. कंपनी इन्हें B बाय लेंसकार्ट बोल रही है. ब्रांड का कहना है कि जल्द ही वे डेवलपर्स को अपने स्मार्ट ग्लासेस के लिए ऐप तैयार करने देंगे.

मिलेगा क्वालकॉम प्रोसेसर

लेंसकार्ट ने हाल में ही रिवील किया था कि उनके अपकमिंग स्मार्ट ग्लासेस में Snapdragon प्रोसेसर मिलेगा. अब ब्रांड ने कन्फर्म कर दिया है कि लेंसकार्ट B स्मार्ट ग्लासेस Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 प्रोसेसर के साथ आएगा. साथ ही कंपनी अपने स्मार्ट ग्लासेस के लिए डेवलपर्स को ऐप बनाने देगी.

कंपनी का कहना है इसकी वजह से अलग-अलग कैटेगरी को बिना किसी दिक्कत के जोड़ा जा सकेगा. कंपनी ने इस डिवाइस को भारत में डिजाइन और इंजीनियर किया है. संभव है कि कंपनी इस डिवाइस को भारत के साथ ही दूसरे देशों में भी बेचने की तैयारी में हो.

sneak peek into the future 📹🕶️...coming soon for all 😊 pic.twitter.com/2DwsVXKG4t — Peyush Bansal (@peyushbansal) November 4, 2025

दमदार फीचर्स से होगा लॉन्च

कंपनी इन स्मार्ट ग्लासेस को दिसंबर 2025 में लॉन्च कर सकती है. इसका वजन 40 ग्राम होगा. ब्रांड की मानें, तो उनका चश्मा कंपटीशन के मुकाबले 20 परसेंट हल्का होगा. इसमें Snapdragon AR1 Gen 1 प्रोसेसर मिलेगा. इसमें कैमरा भी लगा होगा. डिवाइस Sony कैमरा के साथ आएगा.

इसका इस्तेमाल करके आप वीडियो बनाने के साथ ही फोटोज भी कैप्चर कर सकेंगे. इसमें बिल्ट-इन Gemini 2.5 Live पावर्ड AI असिस्टेंट मिलेगा. इसकी वजह से यूजर्स नैचुरल तरीके से बातचीत कर सकेंगे. आप इन स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करके हैंड फ्री UPI पेमेंट भी कर सकेंगे. हालांकि, इसकी कीमत को लेकर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है.

