WhatsApp ने iPhone यूजर्स को दिया खास फीचर, एक ऐप में चला सकेंगे मल्टीपल अकाउंट

WhatsApp ने एक नया अपडेट जारी किया है, जिसके बाद iPhone यूजर्स एक ही डिवाइस में मल्टीपल अकाउंट चला सकेंगे. यह अपडेट iOS के लिए जारी किया है, जो अभी बीटा वर्जन में है और कुछ यूजर्स को टेस्टिंग के लिए दिया है.

इसकी जानकारी WhatsApp के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाले प्लेटफॉर्म WAbetainfo ने दी है और इस फीचर का नाम मल्टी अकाउंट है. एंड्रॉयड यूजर्स के पास ये फीचर पहले से है.

दरअसल, बहुत से लोगों के पास दो सिम कार्ड यानी मोबाइल नंबर होते हैं, जिनमें से एक पर्सनल काम और दूसरा ऑफिस के लिए यूज करते हैं. अभी तक iPhone यूजर्स एक ही ऐप में दोनों अकाउंट को यूज नहीं कर पाते थे, जिसके लिए उन्हें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का सहारा लेना पड़ता था और यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था.

iOS यूजर्स के बीटा वर्जन में आया नया फीचर

WhatsApp ने अब इसका सॉल्यूशन देते हुए नया फीचर जारी किया है, जिसका नाम मल्टी अकाउंट है. हालांकि अभी यह टेस्टिंग में है. अभी यह iPhone यूजर्स के लिए टेस्ट किया जा रहा है. नए फीचर के तहत यूजर्स को अकाउंट लिस्ट मिलेगी, जिसमें वे अपने अकाउंट को एक नंबर से दूसरे नंबर पर स्विच कर सकेंगे. इसके लिए सेटिंग में एक ऑप्शन या फिर प्रोफाइल आइकन के साथ बटन दिया जा सकता है.

पहले एड करना होगा दूसरा अकाउंट

हालांकि पहले उनको सेटिंग्स के अंदर दिए गए अकाउंट में दूसरा नंबर को एड करना होगा. एक बार लॉगइन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यूजर्स आसानी से दोनों अकाउंट के बीच में स्विच कर सकेंगे.

WhatsApp ने iPhone के लिए मल्टी अकाउंट फीचर की टेस्टिंग की. (Photo: Wabetainfo.com)

Wabetainfo ने अपकमिंग फीचर की इमेज शेयर की है, जिसमें अकाउंट एड करने का तरीका भी बताया है. यहां उन नंबर्स को भी रजिस्टर्ड किया जा सकता है, जो इससे पहले WhatsApp के साथ रजिस्टर्ज नहीं किए गए हैं.

अलग-अलग होगी सेटिंग्स और पिन मैसेज

WhatsApp में आने वाले मल्टी अकाउंट के तहत यूजर्स की पसंद का भी ध्यान रखा जाएगा. हर एक अकाउंट की सेटिंग्स अलग-अलग होगी. अगर यूजर्स एक से ज्यादा अकाउंट रखते हैं और उनकी सेटिंग्स और पिन्ड मैसेज अलग-अलग हैं तो वह ऐप में अकाउंट बदलने पर सेटिंग्स भी खुद बदल जाएंगी.

