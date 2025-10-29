scorecardresearch
 

iPhone 18 और 19 से पहले ही चर्चा में आया iPhone XX, जानिए क्या है वजह

ऐपल ने iPhone की 10वीं सालगिरह पर iPhone X लॉन्च किया था. तब से आज तक ऐपल सहित दूसरी स्मार्टफोन कंपनियां iPhone X से ही इंस्पायर्ड फीचर्स अब तक अपने स्मार्टफोन्स में देती हैं. ये फोन एक ट्रेंड सेटर था. क्या iPhone XX ऐसा कुछ कर पाएगा?

iPhone XX concept made by AI
iPhone XX concept made by AI

Apple ने हाल ही में iPhone 17 सीरीज लॉन्च की है. इसके साथ इस बार iPhone Air सीरीज भी पेश की गई है. लेकिन अब iPhone 17 या iPhone 18 नहीं, बल्कि iPhone 20 की चर्चा हो रही है. लेकिन क्यों? ऐपल फैंस ने अब तक हार नहीं मानी है और उन्हें उम्मीद है कि कंपनी ऐसा फोन लेकर आएगी जो iPhone X की तरह गेम चेंजर बन जाएगा. 

2017 में Apple ने iPhone के 10वीं सालगिरह पर एक खास आईफोन लॉन्च किया जिसने दुनिया भर के स्मार्टफोन डिजाइन को बदल दिया. फेस आईडी हो, नॉच हो या फिर बेजललेस डिस्प्ले का कॉन्सेप्ट. ये सबकुछ iPhone X का कमाल था. ऐपल की हिस्ट्री में iPhone X ने ऐसा ट्रेंड सेट किया जिसे आज भी ख़ुद ऐपल और दूसरी कंपनियां फॉलो कर रही हैं.

iPhone X यानी iPhone 10. ऐसा इसलिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब भी iPhone X को आईफ़ोन एक्स कहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है. इसे कंपनी iPhone 10 कहती है, क्योंकि इसे iPhone की 10वीं सालगिरह पर लॉन्च किया गया था. ये X रोमन में लिखा होता है जिसका मतलब 10 होता है.

2027 में iPhone की 20वीं सालगरिह होगी और इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी ऐसा फ़ोन लेकर आएगी जो स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री में क्रांति ला देगा. हालांकि जैसा ट्रेंड पिछले कुछ सालों से ऐपल दिखा रहा है उसे देख कर फ़िलहाल ऐसा नहीं लगता कि एक दो साल में कंपनी स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री में कुछ क्रांतिकारी करने वाली है. 

बताया जा रहा है कि iPhone XX में कोई बटन नहीं होगा. हालांकि पिछले कुछ सालों से ऐपल अपने नए आईफोन्स में बटन्स कम करने के बजाए बढ़ा ही रही है. क्योंकि मौजूदा iPhone 17 सीरीज में वॉल्यूम रॉकर कीज और ऐक्शन बटन को लेकर टोटल पांच बटन्स हैं.

2027 में ऐपल इन बटन्स को सॉलिड स्टेट बटन्स से रिप्लेस कर सकती है जो देखने में बटन जैसा नहीं लगता, क्योंकि यहां लोकल वाइब्रेशन फीडबैक से काम चल जाता है. 

बहरहाल जो रिपोर्ट्स हैं उसे जान लेते हैं. 2027 में iPhone XX यानी iPhone 20 लॉन्च किया जा सकता है. Macrumours की रिपोर्ट के मुताबिक़ 2027 में कंपनी जीरो बेजल्स के साथ फ़ोन लॉन्च कर सकती है जो देखने में एक ग्लास स्लैब जैसा लगेगा और उसमें कोई भी कटआउट नहीं होगा जैसा अभी होता है. 

फेस आईडी के लिए जहां कटआउट दिया जाता है उसे कंपनी डिस्प्ले के अंदर फिट कर सकती है. डिस्प्ले में कोई बेजल्स नहीं होंगे और चारों तरफ़ से डिस्प्ले कर्व्ड होगी. हालांकि कर्व्ड डिस्प्ले का ट्रेंड अब काफी पुराना हो चुका है और सैमसंग जैसी कंपनियां जो कर्व्ड डिस्प्ले की मास्टर हुआ करती थीं अब उन्होंने भी कर्व्ड डिस्प्ले वाला फ़ोन बनाने बंद कर दिए हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक़ फेस आईडी और सेल्फी कैमरा दोनों  को ही कंपनी अंडर डिस्प्ले कर देगी. इसकी वजह से आपको स्क्रीन पर कटआउट नहीं दिखेगा और फ़्रंट में सिर्फ स्क्रीन ही दिखेगी. 

