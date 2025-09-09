Apple Event 2025 LIVE Updates: Apple का बड़ा इवेंट, iPhone 17 सीरीज सहित ये प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च

4:48 PM (43 मिनट पहले)

Awe Dropping Event

Posted by :- Munzir Ahmad

Apple Event: हर बार ऐपल अपने इवेंट के इन्वाइट का नाम और पैटर्न को मिस्टिरियस रखता है, ताकि लोगों में उत्साह जग सके. इस बार iPhone 17 Series लॉन्च इवेंट का नाम Apple Awe Dropping रखा गया है. इवेंट की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात के 10:30 बजे होगी. Apple CEO Tim Cook कीनोट स्पीच देंगे. आप इसे ऐपल के YT चैनल पर लाइव देख सकते हैं. हम भी आपको लॉन्च इवेंट के अपडेट्स आसान भाषा में देंगे ताकि आपको सबकुछ आसानी से समझ आ सके.