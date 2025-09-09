Apple Event 2025 LIVE Updates: Apple का बड़ा इवेंट, iPhone 17 सीरीज सहित ये प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च

Apple Awe Dropping Event: ऐपल का सालाना इवेंट Apple Park में भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा. वैसे तो पिछले कुछ सालों से इनोवेशन लेवल पर iPhone में कुछ खास नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस बार एक उम्मीद जरूर है. iPhone 17 Air एक नया और अलग फोन हो सकता है. फोल्डेबल की उम्मीद नहीं है. भले ही ऐपल फैंस फोल्डेबल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐपल इस साल नहीं, बल्कि अगले साल फोल्डेबल लाने की तैयारी में है.
iPhone 17 सीरीज की कीमत का खुलासा आज रात हो जाएगा. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में सीरीज की कीमतों को लेकर अलग-अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि कंपनी इस बार फोन की कीमतों में इजाफा कर सकती है. iPhone 17 की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये होगी. वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फोन की कीमत 79,900 रुपये रहेगी. पढ़ें पूरी खबर...
iPhone 17 सीरीज के लॉन्च होने के साथ ही iPhone 16 सीरीज की कीमतें भी कम होंगी. इस सीरीज में iPhone 16 और iPhone 16 Plus के दाम घट सकते हैं, जबकि iPhone 16 Pro और Pro Max को कंपनी डिस्कंटीन्यू करेगी. इन स्मार्टफोन्स को आप सेल में सस्ते में खरीद पाएंगे. पढ़ें पूरी खबर...
हर साल iPhone लॉन्च होने से पहले डिजाइन और फीचर्स पहले ही लीक हो जाते हैं. इस बार भी डिजाइन आपके सामने है. पिछले कुछ हफ्तों से डिजाइन इंटरनेट पर वायरल है. पिछली बार के मुकाबले इस बार डिजाइन थोड़ा जरूर बदला है. लेकिन ये बदलाव देखने में सिर्फ कैमरा मॉड्यूल में ही नजर आ रहा है. क्योंकि कैमरा मॉड्यूल पहले से बड़ा हो गया है और प्लेसमेंट भी चेंज हो चुकी है.
iPhone 17 Series के तहत कंपनी iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone Pro और iPhone 17 Max लॉन्च करेगी. इस बार iPhone 17 Air लॉन्च होने की उम्मीद है जो एक स्लिम फोन होगा और ये Galaxy S25 Edge को टक्कर दे सकता है.
हाल ही में Apple ने सबीह खान को कंपनी का COO (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) बनाया है. यानी Tim Cook के बाद Apple में सबीह खान ही हैं जो कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सबीह खान UP के मुरादाबाद में जन्मे हैं. हालांकि वो अब अमेरिकन सिटिजन हैं. बचपन में ही वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे. Apple Event के दौरान आज Sabih Khan भी स्टेज पर Keynote स्पीच देने आ सकते हैं.
Apple Event: हर बार ऐपल अपने इवेंट के इन्वाइट का नाम और पैटर्न को मिस्टिरियस रखता है, ताकि लोगों में उत्साह जग सके. इस बार iPhone 17 Series लॉन्च इवेंट का नाम Apple Awe Dropping रखा गया है. इवेंट की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात के 10:30 बजे होगी. Apple CEO Tim Cook कीनोट स्पीच देंगे. आप इसे ऐपल के YT चैनल पर लाइव देख सकते हैं. हम भी आपको लॉन्च इवेंट के अपडेट्स आसान भाषा में देंगे ताकि आपको सबकुछ आसानी से समझ आ सके.