लाइव अपडेट

Apple Event 2025 LIVE Updates: Apple का बड़ा इवेंट, iPhone 17 सीरीज सहित ये प्रोडक्ट्स होंगे लॉन्च

Munzir Ahmad | नई दिल्ली | 09 सितंबर 2025, 5:24 PM IST

Apple iPhone 17 Series Launch Event Live Updates: ऐपल का सालाना इवेंट आज है. iPhone 17 सीरीज सहित कई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक टोटल 7 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो सकते हैं. ऐपल का ये इवेंट कंपनी के हेडक्वॉर्टर Apple Park से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा. लॉन्च इवेंट की तमाम छोटी बड़ी बातें आप यहां पढ़ सकेंगे. हम कोशिश करेंगे कि इस इवेंट के हर फैक्ट्स आप समझ पाएं. ये इवेंट इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से iPhone में कुछ इनोवेशन नहीं हो रहा है, इसलिए लोगों को आज काफी उम्मीदे हैं.

Apple Awe Dropping Event: ऐपल का सालाना इवेंट Apple Park में भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा. वैसे तो पिछले कुछ सालों से इनोवेशन लेवल पर iPhone में कुछ खास नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस बार एक उम्मीद जरूर है. iPhone 17 Air एक नया और अलग फोन हो सकता है. फोल्डेबल की उम्मीद नहीं है. भले ही ऐपल फैंस फोल्डेबल का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐपल इस साल नहीं, बल्कि अगले साल फोल्डेबल लाने की तैयारी में है. 

5:24 PM (7 मिनट पहले)

कितनी होगी iPhone 17 सीरीज की कीमत?

Posted by :- Abhishek Mishra

iPhone 17 सीरीज की कीमत का खुलासा आज रात हो जाएगा. हालांकि, कई रिपोर्ट्स में सीरीज की कीमतों को लेकर अलग-अलग अंदाजे लगाए जा रहे हैं. माना जा रहा है कि कंपनी इस बार फोन की कीमतों में इजाफा कर सकती है.  iPhone 17 की शुरुआती कीमत 89,900 रुपये होगी. वहीं कुछ अन्य रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फोन की कीमत 79,900 रुपये रहेगी. पढ़ें पूरी खबर...

5:10 PM (22 मिनट पहले)

iPhone 17 लॉन्च से पहले देख लें अब तक क्या जानकारी आई है सामने

Posted by :- Munzir Ahmad

 

5:03 PM (29 मिनट पहले)

iPhone 16 सीरीज होगी सस्ती

Posted by :- Abhishek Mishra

iPhone 17 सीरीज के लॉन्च होने के साथ ही iPhone 16 सीरीज की कीमतें भी कम होंगी. इस सीरीज में iPhone 16 और iPhone 16 Plus के दाम घट सकते हैं, जबकि iPhone 16 Pro और Pro Max को कंपनी डिस्कंटीन्यू करेगी. इन स्मार्टफोन्स को आप सेल में सस्ते में खरीद पाएंगे. पढ़ें पूरी खबर...

5:00 PM (32 मिनट पहले)

iPhone 17 Series डिजाइन लीक

Posted by :- Munzir Ahmad

हर साल iPhone लॉन्च होने से पहले डिजाइन और फीचर्स पहले ही लीक हो जाते हैं. इस बार भी डिजाइन आपके सामने है. पिछले कुछ हफ्तों से डिजाइन इंटरनेट पर वायरल है. पिछली बार के मुकाबले इस बार डिजाइन थोड़ा जरूर बदला है. लेकिन ये बदलाव देखने में सिर्फ कैमरा मॉड्यूल में ही नजर आ रहा है. क्योंकि कैमरा मॉड्यूल पहले से बड़ा हो गया है और प्लेसमेंट भी चेंज हो चुकी है. 

4:53 PM (39 मिनट पहले)

iPhone 17 ही नहीं, ये भी होंगे लॉन्च

Posted by :- Munzir Ahmad

iPhone 17 Series के तहत कंपनी iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone Pro और iPhone 17 Max लॉन्च करेगी. इस बार iPhone 17 Air लॉन्च होने की उम्मीद है जो एक स्लिम फोन होगा और ये Galaxy S25 Edge को टक्कर दे सकता है. 

4:51 PM (40 मिनट पहले)

Apple Event में दिखेंगे मुरादाबाद में जन्मे सबीह खान

Posted by :- Munzir Ahmad

हाल ही में Apple ने सबीह खान को कंपनी का COO (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) बनाया है. यानी Tim Cook के बाद Apple में सबीह खान ही हैं जो कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सबीह खान UP के मुरादाबाद में जन्मे हैं. हालांकि वो अब अमेरिकन सिटिजन हैं. बचपन में ही वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे. Apple Event के दौरान आज Sabih Khan भी स्टेज पर Keynote स्पीच देने आ सकते हैं.

4:48 PM (43 मिनट पहले)

Awe Dropping Event

Posted by :- Munzir Ahmad

Apple Event: हर बार ऐपल अपने इवेंट के इन्वाइट का नाम और पैटर्न को मिस्टिरियस रखता है, ताकि लोगों में उत्साह जग सके. इस बार iPhone 17 Series लॉन्च इवेंट का नाम Apple Awe Dropping रखा गया है. इवेंट की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात के 10:30 बजे होगी. Apple CEO Tim Cook कीनोट स्पीच देंगे. आप इसे ऐपल के YT चैनल पर लाइव देख सकते हैं. हम भी आपको लॉन्च इवेंट के अपडेट्स आसान भाषा में देंगे ताकि आपको सबकुछ आसानी से समझ आ सके. 

