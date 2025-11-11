scorecardresearch
 

बारिश, तूफान और तीन दिन तक कीचड़ में दबा रहा iPhone, चार्जिंग पर लगाते ही हो गया ऑन

तूफान के दौरान एक यूजर्स का iPhone 17 Pro बाढ़ के पानी में गिर गया. फिर हैंडसेट ने तीन दिन तक तूफान, बारिश और बाढ़ का सामना किया. साथ ही वह तीन दिन तक कीचड़ में भी दबा रहा. इसके बावजूद स्मार्टफोन चलता रहा और उसमें कोई खरोज तक नहीं आई है.

iPhone 17 Pro फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है (Photo: Reddit)
Apple iPhone ने एक बार फिर से अपनी मजबूती और सेफ्टी को साबित करके दिखाया है. जहां iPhone 17 Pro पूरे तीन दिन तक कीचड़ में दबा रहा, इस दौरान उसने बाढ़, बारिश और तूफान का सामना किया. उसके मालिक ने उसको खोज निकाला और साफ करके चार्जिंग पर लगाया तो वह ऑन हो गया. ये स्टोरी इंटरनेट पर वायरल हो गई है. 

दरअसल, पूर्वी एशिया में रहने वाले एक यूजर्स ने पोस्ट में बताया है कि उनके शहर में तूफान ने तबाही मचाई.  उनका iPhone तीन दिन तक कीचड़ में दबा रहा. इस दौरान उसने बाढ़, पानी और मुश्किल परिस्थितियों का सामने किया.

तूफान ने शहर में खूब तबाही मचाई

पोस्ट के मुताबिक,  Kalmegi नाम के तूफान ने शहर में खूब तबाही मचाई. इस दौरान जब यूजर्स सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे तभी उनका स्मार्टफोन पानी में गिर गया. 

तीन दिन बाद कीचड़ में दबा मिला 

तूफान थमने और पानी उतरने के बाद जब शख्स ने तीन दिन बाद अपना सामान तलाशना शुरू किया तो उनको जो चीज मिली उससे वह हैरान रह गया.  कीचड़ के नीचे उसको अपना स्मार्टफोन दबा हुआ मिला. 

iPhone 17 Pro को क्लीन किया 

इसके बाद यूजर्स ने अपने iPhone 17 Pro को क्लीन किया और फिर चार्जिंग पर लगाया. जैसे ही स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज हुई, उसके बाद मोबाइल ऑन हो गया. इस दौरान फोन पर एक भी खरोच नहीं, न ही सिस्टम में कोई परेशानी और ना किसी तरह की खराबी दिखाई दी.  

iPhone की ड्यूरेबिलिटी को लेकर यह कोई पहली बार न्यूज वायरल नहीं हुई है. इससे पहले भी iPhone की ड्यूरेबिलिटी को लेकर न्यूज सामने आती रही हैं. कभी समंदर तो कभी वॉशिंग मशीन में जाने के बाद यह हैंडसेट काम करता रहा है. 

iPhone 17 Pro की रेटिंग 

Apple iPhone 17 Pro स्मार्टफोन IP68 रेटिंग के साथ आता है, जो डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंस बनाता है. कंपनी का दावा है कि यह हैंडसेट 6 मीटर गहरे पानी में 30 मिनट तक रह सकता है. कंपनी खुद मानती है कि यह ड्यूरेबिलिटी परमानेंट नहीं होती है और वक्त के साथ कमजोर होती है. 

