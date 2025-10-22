सिर्फ 40,470 में खरीदा 1.35 लाख का iPhone 17 Pro, ना सेल, ना पुराना फोन एक्सचेंज

Apple iPhone 17 Pro को कई लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा कीमत होने की वजह से बहुत से लोगों को अपनी ख्वाहिश का दम घोंठना पड़ता है. सस्ते में iPhone खरीदने के लिए बहुत से लोग सेल या फिर अपना पुराना हैंडसेट एक्सचेंज करते हैं. एक शख्स ने बड़े ही खास तरीके से 1.35 लाख रुपये का iPhone 17 Pro सिर्फ 40 हजार रुपये में खरीद लिया.
Apple iPhone 17 Pro को कुछ महीने पहले ही सितंबर महीने में लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 1,34,999 रुपये है. एक्स प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया है कि उसने सिर्फ 40 हजार रुपये में लेटेस्ट आईफोन खरीदा है.
सोशल मीडिया पर पोस्ट किया
साहिल पाहवा नाम के यूजर्स का पोस्ट वायरल हो रहा है. इमेज में दिखाया है कि उसने HDFC Infinia क्रेडिट कार्ड के प्वाइंट्स को रिडीम किया है. इसके बाद उन्होंने पोस्ट में HDFC बैंक के कार्ड का नाम यूज किया है.
X प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट
HDFC पोर्टल के मुताबिक, Infinia Credit Card खर्च करने पर कुछ प्वाइंट्स मिलते हैं. इन प्वाइंट्स का यूज जब स्मार्टबाय पोर्टल पर करते हैं तो वह करीब 10 गुना तक ज्यादा प्वाइंट्स हो जाते हैं.
यह भी पढ़ें: Apple ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 4 ट्रिलियन के करीब पहुंचा मार्केट कैप, iPhone 17 की बंपर डिमांड
स्क्रीनशॉट्स भी किया शेयर
एक्स यूजर्स ने पोस्ट में एक स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किया है. यहां उन्होंने ऑर्डर आईडी को भी दिखाया है. यहां दिखाया है कि प्रोडक्ट की वैल्यू 1,34,999 रुपये है. इसके बाद क्रेडिट कार्ड के 94,430 प्वाइंट्स का यूज किया और 40,470 रुपये की कैश पेमेंट्स की है.
सभी उठा सकते हैं फायदा
HDFC बैंक या अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाले और उनसे रिवॉर्ड्स कमाने वाले उन्हें रिडीम कर सकते हैं. एक्सपर्ट ने बताया है कि इस तरह के मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. एक्स यूजर्स ने बड़ी संख्या में रिवॉर्ड हासिल किए थे. आप भी अपने क्रेडिट कार्ट के रिवॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं और उनको रिडीम कर सकते हैं.