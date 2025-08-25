iPhone 17 लॉन्च से पहले iPhone 16 Price Drop, सिर्फ इतने में खरीद सकते हैं

iPhone 17 सीरीज अगले महीने लॉन्च होगी. इससे पहले iPhone 16 सीरीज को सस्ते में ख़रीद सकते हैं. हमेशा की तरह इस बार भी नए iPhone लॉन्च से पहले iPhone 16 पर Price Drop हुआ है.

भारत में iPhone 16 को 80 हज़ार रुपये में लॉन्च किया गया था. लेकिन फ़िलहाल ये ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर लगभग 72 हज़ार रुपये का मिल रहा है. हालांकि इसके बाद भी आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे.

कार्ड ऑफर्स लगा कर iPhone 16 को आप और भी सस्ते में ख़रीद सकते हैं. Amazon पर 7,401 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि ICICI कार्ड से 4,000 रुपये का एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है.

डिस्काउंट और ऑफ़र के बाद iPhone 16 को मार्केट प्राइस से लगभग 10 हज़ार रुपये सस्ते में ही ख़रीद सकेंगे. इसके एलावा एक्सचेंज ऑफ़र भी है. यानी पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करके और भी एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं.

सितंबर में लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज

iPhone 17 सीरीज अगले महीने यानी सितंबर में लॉन्च होगी. इस सीरीज के तहत इस बार iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air लॉन्च किए जाएंगे. पहली बार कंपनी iPhone का Air मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है. इससे पहले तक MacBook के लिए Air सीरीज थी.

गौरतलब है कि iPhone 17 Air बेहद पतला फोन होगा, लेकिन प्रोसेसर Pro वाला ही मिलेगा. इस वजह से ऐपल फैंस की निगाहें इस खास फोन पर टिकी हैं.

iPhone 16 फुल स्पेसिफिकेशन्स

फ़ीचर डिटेल्स डिस्प्ले 6.1-इंच Super Retina XDR OLED, Dynamic Island, 2000 निट्स पीक प्रोसेसर A18 चिप, 6-कोर CPU, 5-कोर GPU, 16-कोर Neural Engine, 8GB RAM कैमरे 48MP + 12MP (रियर), 12MP (फ्रंट), स्पैशियल वीडियो सपोर्ट बटन Camera Control + Action Button सॉफ़्टवेयर iOS 18, Apple Intelligence (AI फीचर्स) बैटरी बेहतर बैकअप, USB-C, MagSafe और Qi चार्जिंग कनेक्टिविटी 5G, Wi-Fi 6E, सैटेलाइट SOS, IP68 वॉटर रेसिस्टेंस बॉडी एल्यूमिनियम फ्रेम, नए कलर्स

