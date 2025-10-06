scorecardresearch
 

इंस्टाग्राम पर आया मैप का फीचर, दोस्तों के साथ शेयर कर सकेंगे लाइव लोकेशन, पार्टीज और इवेंट्स की भी मिलेगी जानकारी

इंस्टाग्राम ने भारतीय यूजर्स के लिए एक नए फीचर का ऐलान किया है. इस फीचर के जरिए यूजर्स लोकेशन शेयर कर पाएंगे. हालांकि ये फीचर अगस्त में ही ग्लोबल लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे भारतीय यूजर्स के लिए जारी किया जा रहा है.

इंस्टाग्राम पर आया मैप फीचर (AI Photo)
इंस्टाग्राम पर मैप फीचर आ गया है जिससे यूजर्स अपनी लोकेशन शेयर कर पाएंगे. Snapchat पर ये फीचर काफी पहले से था, लेकिन अब ये इंस्टाग्राम ने भी रोल आउट कर दिया है. दिलचस्प ये है कि Snapchat के ज़्यादातर फीचर्स Instagram ने भी अपने प्लेटफॉर्म कर दे दिए हैं. 

बहरहाल, बात करें Instagram के नए मैप की तो इसमें कई छोटे छोटे फीचर्स भी हैं. हालांकि कई लोग प्राइवेसी को लेकर सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि अब इंस्टाग्राम पर भी लोगों की लोकेशन कोई दूसरा देख पाएगा. लेकिन Instagram ने इसे निपटने के लिए इसके साथ कुछ प्राइवेसी ऑप्शन्स भी दिए हैं. 

इंस्टाग्राम के मैप फीचर में यूजर्स के पास ये ऑप्शन होगा कि वो किसके साथ लोकेशन शेयर करें. आप चाहें तो सेलेक्टेड फ्रेंड्स या किसी ग्रुप के साथ अपनी लोकेशन शेयर कर पाएंगे. 

Instagram पर मैप की ज़रूरत ही क्या है?

नेविगेशन के लिए गूगल और ऐपल मैप्स दुनिया भर में पॉपुलर हैं. ऐसे में सवाल ये है कि इंस्टाग्राम पर दिया गया मैप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? 

दरअसल Snapchat पर काफी पहले से लोकेशन शेयरिंग ऑप्शन है. यहां सिर्फ लोकेशन शेयरिंग ही नहीं, बल्कि किस लोकेशन पर कौन से इवेंट्स हो रहे हैं ये भी पता चलता है. इसी तरह अब इंस्टाग्राम पर पॉसिबल होगा. ये मैप गूगल या ऐपल के नेविगेशन से अलग है. यानी आप इसे गूगल मैप्स नेविगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं. ये स्टैंडअलोन मैप नहीं, बल्कि इंस्टाग्राम के मेन ऐप में दिया गया एक ऑप्शन है. 

रियल टाइम लोकेशन शेयरिंग

इंस्टाग्राम के नए मैप फीचर के ज़रिए यूजर्स लोकेशन बेस्ड पोस्ट्स, रील्स और स्टोरीज़ भी एक्सप्लोर कर पाएंगे जिनमे लोकेशन टैग्ड है. यहां से कैफेज, ट्रेंडिंग सिटी स्पोर्ट्स और दोस्तों के ट्रैवल देख सकते हैं. 

लोग यहां रियल टाइम अपडेट कर सकते हैं कि कहां पार्टी चल रही है या कोई इवेंट है. लोग अपने आस पास चल रहे इवेंट्स, पार्टीज़ और गैद्रिंग के बारे में जान सकेंगे. 

प्राइवेसी के लिए क्या है?

इंस्टाग्राम ने ये फीचर दूसरे देशों में पहले ही पेश कर दिया था, लेकिन भारत में इसे ज्यादा प्राइवेसी फीचर्स के साथ लाया जा रहा है. लोकेशन विजिब्लिटी को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने मैप के टॉप पर एक इंडिकेटर दिया है. ये आपको बताएगा कि आपका लोकेशन शेयर हो रहा है. 

लोकेशन डिसेबल करने का भी ऑप्शन दिया गया है. अच्छी बात ये है कि डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ रहती है. लोकेशन आपको मैनुअली ऑन करना होगा.

प्रॉब्लम क्या हो सकती है?

लोकेशन शेयरिंग एक बार आपने ऑन कर दिया है तो वो ख़ुद से ऑफ नहीं होगा. आपको मैनुअली लोकेशन शेयरिंग ऑफ करना होगा. ये सबसे मुश्किल है. क्योंकि कई लोग लोकेशन शेयरिंग ऑन करके भूल जाते हैं. ऐसी स्थिति में एक बार अगर आपका इंस्टाग्राम पर लोकेशन शेयरिंग तमाम यूजर्स के लिए ऑन हो गया है तो आपके इंस्टाग्राम कनेक्शन्स आपकी लोकेशन देख पाएंगे. 

---- समाप्त ----
