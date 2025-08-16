Infinix HOT 60i 5G भारत में लॉन्च, मिलेगी 6000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा, 10 हजार से कम है कीमत

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड Infinix ने अपना नया हैंडसेट HOT 60i 5G लॉन्च कर दिया है, जो Google Pixel जैसे डिजाइन के साथ आता है. हाल में लॉन्च हुए कुछ दूसरे फोन्स में भी ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है. ऐसा लगता है कि बजट सेगमेंट में अब हमें ऐसा डिजाइन देखने को मिलेगा.

ये डिवाइस MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 4GB RAM, Android 15 और AI फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है. फोन में 6000mAh की बैटरी और 18W की फास्ट चार्जिंग मिलती है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Infinix HOT 60i 5G में 6.75-inch का HD+ Flat LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 670 Nits की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर पर काम करता है. इसमें 4GB RAM और 128GB का स्टोरेज मिलता है. स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है.

फोन डुअल सिम सपोर्ट करता है. इसमें 50MP के मेन लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है. फोन को पावर देने के लिए 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की चार्जिंग सपोर्ट करेगी.

कितनी है कीमत?

Infinix HOT 60i 5G को कंपनी ने चार कलर ऑप्शन- शैडो ब्लू, मानसून ग्रीन, प्लम रेड और स्लीक ब्लैक में लॉन्च किया है. फोन मैट फिनिश बैक और डुअल टोन के साथ आता है. इसके 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,299 रुपये है. फोन पर 300 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद फोन की कीमत 8,999 रुपये है. ये हैंडसेट 21 अगस्त से उपलब्ध होगा.

