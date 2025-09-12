scorecardresearch
 

Feedback

HMD ने लॉन्च किया सस्ता 5G फोन, 10 हजार रुपये से कम है कीमत, मिलेगा 50MP कैमरा

HMD Vibe 5G Price in India: कभी नोकिया के फोन बनाने वाली HMD अब अपने नाम से स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है. कंपनी ने अपने नए फोन्स लॉन्च कर दिए हैं, जो दमदार फीचर्स के साथ आते हैं. कंपनी ने HMD Vibe 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, जो 5000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा के साथ आता है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
HMD Vibe 5G सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन में आता है. (Photo: HMD India)
HMD Vibe 5G सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन में आता है. (Photo: HMD India)

HMD ने भारतीय बाजार में अपना नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने HMD Vibe 5G को लॉन्च किया है, जो 10 हजार रुपये से कम बजट में आता है. इस फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसका प्राइमरी सेंसर 50MP का है. रियर पैनल पर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती है, जो कैमरा मॉड्यूल को कवर करती है. 

इसके साथ ही कंपनी ने दो फीचर फोन्स- HMD 101 4G और HMD 102 4G को लॉन्च किया है. ये दोनों ही हैंडसेट 1000mAh की बैटरी, 2-inch के QQVGA डिस्प्ले और 32GB तक के एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमत और दूसरी डिटेल्स. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

HMD Vibe 5G में 6.67-inch का HD+ HID LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. हैंडसेट 50MP के प्राइमरी कैमरा और 2MP के सेकेंडरी लेंस वाले डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है. 

सम्बंधित ख़बरें

HMD Crest
HMD Crest Review: OLED डिस्प्ले, क्लीन एंड्रॉयड, क्या पैसा वसूल है ये फोन? 
HMD 130 Music
HMD ने लॉन्च किए दो दमदार फोन्स, 1899 रुपये है शुरुआती कीमत 
HMD Fusion
Nokia फोन मेकर ने 16 हजार में लॉन्च किया 1 लाख रुपये वाले फीचर्स का फोन 
HMD Crest Max और HMD Crest भारत में हुए लॉन्च
नोकिया मेकर ने भारत में लॉन्च किया 50MP के फ्रंट सेल्फी कैमरे वाला फोन 
HMD Skyline दो कलर में लॉन्च हुआ है. (फोटो- HMD)
HMD Skyline भारत में लॉन्च, आ जाएगी Lumia की याद, मिलेगा 108MP का कैमरा  

यह भी पढ़ें: HMD ने लॉन्च किए दो फोन्स, म्यूजिक लवर्स को किया टार्गेट, 1899 रुपये है शुरुआती कीमत

डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. हैंडसेट 5G (9 बैंड्स) कनेक्टिविटी के साथ आता है. इसमें Unisoc T760 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है. 

Advertisement

फीचर फोन्स के स्पेसिफिकेशन्स

HMD 101 4G और HMD 102 4G दोनों में 2-inch का QQVGA डिस्प्ले मिलता है. इसमें 1000mAh की बैटरी मिलती है. हैंडसेट USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ, डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. HMD 102 4G में आपको QVGA कैमरा दिया गया है, फ्लैश लाइट के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: HMD T21 टैबलेट भारत में लॉन्च, मिलेगा 4G वॉयस कॉलिंग फीचर, इतने रुपये है कीमत

कितनी है कीमत?

HMD Vibe 5G को 8,999 रुपये की स्पेशल कीमत पर लॉन्च किया गया है. वहीं HMD 101 4G और HMD 102 4G की कीमत क्रमशः 1899 रुपये और 2199 रुपये है. इन तीनों डिवाइसेस को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद पाएंगे. ये डिवाइसेस 11 सितंबर यानी आज से उपलब्ध हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement