HMD ने लॉन्च किया सस्ता 5G फोन, 10 हजार रुपये से कम है कीमत, मिलेगा 50MP कैमरा

HMD ने भारतीय बाजार में अपना नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने HMD Vibe 5G को लॉन्च किया है, जो 10 हजार रुपये से कम बजट में आता है. इस फोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसका प्राइमरी सेंसर 50MP का है. रियर पैनल पर आपको नोटिफिकेशन लाइट मिलती है, जो कैमरा मॉड्यूल को कवर करती है.

इसके साथ ही कंपनी ने दो फीचर फोन्स- HMD 101 4G और HMD 102 4G को लॉन्च किया है. ये दोनों ही हैंडसेट 1000mAh की बैटरी, 2-inch के QQVGA डिस्प्ले और 32GB तक के एक्सटर्नल मेमोरी सपोर्ट के साथ आते हैं. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमत और दूसरी डिटेल्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

HMD Vibe 5G में 6.67-inch का HD+ HID LCD डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. हैंडसेट 50MP के प्राइमरी कैमरा और 2MP के सेकेंडरी लेंस वाले डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 8MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 18W की चार्जिंग सपोर्ट करता है. हैंडसेट 5G (9 बैंड्स) कनेक्टिविटी के साथ आता है. इसमें Unisoc T760 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है.

फीचर फोन्स के स्पेसिफिकेशन्स

HMD 101 4G और HMD 102 4G दोनों में 2-inch का QQVGA डिस्प्ले मिलता है. इसमें 1000mAh की बैटरी मिलती है. हैंडसेट USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ, डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. HMD 102 4G में आपको QVGA कैमरा दिया गया है, फ्लैश लाइट के साथ आता है.

कितनी है कीमत?

HMD Vibe 5G को 8,999 रुपये की स्पेशल कीमत पर लॉन्च किया गया है. वहीं HMD 101 4G और HMD 102 4G की कीमत क्रमशः 1899 रुपये और 2199 रुपये है. इन तीनों डिवाइसेस को आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा प्रमुख रिटेल स्टोर्स से खरीद पाएंगे. ये डिवाइसेस 11 सितंबर यानी आज से उपलब्ध हैं.

