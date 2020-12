साल 2020 में दुनिया ने सबसे ज्यादा क्या सर्च किया? Google ने बताया

दुनिया के सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन Google ने अपना इस साल का 'ईयर इन सर्च 2020' जारी कर दिया है. इसमें बताया जाता है कि लोगों ने इस साल सबसे ज्यादा क्या सर्च किया. गूगल ने ग्लोबल और इंडिया दोनों के टॉप ट्रेंडिंग सर्च रिजल्ट्स जारी किए हैं. फिलहाल हम यहां आपको ग्लोबल सर्च रिजल्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ईयर इन सर्च रिजल्ट्स में 'कोरोनावायरस' टॉप पर रहा. इसके बाद लोगों ने सबसे ज्यादा ‘Election results', ‘Kobe Bryant', ‘Zoom' और ‘IPL' को सर्च किया. न्यूज इवेंट्स की बात करें तो लीडिंग ट्रेंड्स में कोरोनावायरस, इलेक्शन रिजल्ट्स, ईरान, बेरूत और हंटावायरस रहे.

एक्टर्स की बात करें तो गूगल की ग्लोबल टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में Tom Hanks, Joaquin Phoenix, Amitabh Bachchan, Ricky Gervais और Jada Pinkett Smith रहे.

टॉप ट्रेडिंग गेम सर्च रिजल्ट्स में Among Us टॉप लिस्ट में है. इसके बाद Fall Guys: Ultimate Knockout, Valorant, Genshin Impact और The Last of Us 2 के नाम हैं.

साल 2020 में हमने बहुत लोगों को खोया है. गूगल के ईयर इन सर्च रिजल्ट्स के मुताबिक Kobe Bryant, Naya Rivera, Chadwick Boseman, Sushant Singh Rajput और George Floyd के नाम उन शख़्सियतों में शामिल हैं जिन्हें दुनियाभर में सबसे ज्यादा मिस किया गया.

साथ ही गूगल ने ईयर इन सर्च 2020 को हाइलाइट करते हुए एक रिकैप वीडियो भी बनाया है. इस साल भारत में टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या रहे जानने के लिए यहां क्लिक करें.