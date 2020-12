भारत में इस साल सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया गया? 'कोरोना' नहीं..

Google 2020 Year in Search: Google दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है. हर साल के आख़िर में कंपनी Year in Search जारी करती है. इसमें ये बताया जाता है कि साल भर में गूगल पर लोगों ने क्या सर्च किया है.

भारत के लिए भी गूगल ने 2020 Year in Search जारी कर दिया है. इस लिस्ट में इस साल भारत में किए गए टॉप सर्च से लेकर, टॉपिक्स, इवेंट्स, लोग और जगहों के बारे में बताया गया है.

गूगल की इस लिस्ट में कुछ हैरानी भरी चीजें भी हैं. तमाम सर्च क्वेरी और लिस्ट में कहीं सुशांत सिंह राजपूत का नाम नहीं है, जबकि इस साल कई महीनों तक सोशल मीडिया पर Sushant Singh Rajput ट्रेंड करता रहा है.

गूगल ने ग्लोबल डेटा भी जारी किया है जिससे ये पता चलता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा सर्च Coronavirus के बारे में किया गया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है.

Google 2020 year in search इंडिया की कुछ खास बातें, इस साल लोगों ने इस बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया.

हैरान करने वाली बात ये है कि जहां दुनिया भर में इस साल कोरोना वायरस (Covid-19) महामारी ने की वजह से परेशानी हो रही है, लोग इसके बारे में ज्यादा सर्च कर रहे हैं, लेकिन भारत में कोरोना वायरस टॉप सर्च क्वेरी नहीं है, बल्कि लोगों ने IPL के बारे में ज़्यादा सर्च किया.

-- इस साल गूगल सर्च में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भारत में टॉप सर्च क्वेरी रहा.

-- टॉप ट्रेंडिंग पर्सनालिटीज की बात करें तो इनमें जो बाइडेन और अर्नब गोस्वामी का नाम है.

-- 2020 की टॉप ट्रेंडिंग फ़िल्मों में नंबर-1 पर दिल बेचारा Soorari Pottru टॉप पर रहे हैं.

वेब सीरीज की बात करें तो इस साल भारत में लोगों ने सबसे ज़्यादा Money Heist और 1992: The Harshad Mehta Story के बारे में सर्च किया है.

गूगल के मुताबिक़ इस साल लोगों ने कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी कुछ सर्च किया है. लेकिन बावजूद इसके IPL को लेकर भी क्रेज़ रहा और ये IPL टॉप ट्रेंडिंग क्वेरी रहा है.

कोरोना वायरस और आईपीएल के अलावा लोगों ने भारत में अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में भी काफी सर्च किया है. इसके अलावा दिल्ली इलेक्शन्स और बिहार इलेक्शन भी सर्च किए गए हैं. टॉप ट्रेंडिंग चार्ट में प्रधानमंत्री किसान स्कीम भी रहा है.

पर्सनालिटी

ट्रेडिंग पर्सनालिटी में अमेरिकी प्रेसिडेंट एलेक्ट जो बाइडेन के बाद न्यूज़ एंकर अर्नब गोस्वामी का नंबर है. इसके बाद कनिका कपूर का नंबर है जिन्हें लोगों ने सबसे ज़्यादा सर्च किया है.

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, रिया चक्रवर्ती और अंकिता लोखंडे को भी टॉप सर्च में रहे हैं. भारत में दूसरे इंटरनेशनल पर्नसनालिटी की लिस्ट में Kim Jong Un के साथ अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेटर Rashid Khan का भी नाम शामिल है.

फ़िल्म

दिल बेचारा (Dil Bechara) इस साल सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली फ़िल्म बनी है, जबकि दूसरे नंबर पर तमिल ऐक्शन फ़िल्म Soorari Pottru रही है. इसके अलावा तान्हाजी, शकुंतला देवी और गुंजन सक्सेना की बायोबिक के बारे में भी लोगों ने सर्च किया है.

सर्च टर्म

गूगल के मुताबिक़ सबसे दिलचस्प सर्च टर्म How to और What is के इर्द गिर्द रहे हैं. गूगल ने कहा है कि ये सर्च क्वेरी ये दर्शाते हैं कि लोग कोरोना वायरस महामारी में वर्क फ्रॉम होम के दौरान ये सर्च कर रहे हैं.

पनीर कैसे बनाएँ (How to make paneer?), इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं (How to increase immunity?) इस लिस्ट में टॉप पर रहे हैं. इसके बाद How to make dalgona coffee का नंबर रहा.

What is Binod?, What is plasma therapy? और What is hantavirus? ये भी How to कैटिगरी के लिस्ट में टॉप पर रहे.