Google Pixel 10 सीरीज की सेल शुरू, मिलेगा 10 हजार रुपये का डिस्काउंट, इतनी है कीमत

Google Pixel 10 Sale: गूगल ने हाल में अपने चार नए फोन्स को लॉन्च किया है. Pixel 10 सीरीज में लॉन्च हुए इन फोन्स को आप आज यानी 28 अगस्त से खरीद सकते हैं. ये स्मार्टफोन्स Google Tensor G5 प्रोसेसर के साथ आते हैं. इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. आइए जानते हैं इन फोन्स की कीमत और खास फीचर्स.

Google Pixel 10 सीरीज में चार फोन्स लॉन्च हुए हैं. (Photo: ITG)
Google Pixel 10 सीरीज की सेल आज यानी 28 अगस्त से शुरू हो रही है. गूगल ने इस महीने की शुरुआत में अपनी Pixel 10 सीरीज में चार स्मार्टफोन- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold को लॉन्च किया है. ब्रांड ने Pixel 10 में प्रो मॉडल्स के मुकाबले ज्यादा अपग्रेड किए हैं. 

Pixel 10 में अब ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. ये स्मार्टफोन बड़ी बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है. इसके अलावा दूसरे फोन्स में भी कई अपग्रेड्स किए गए हैं. आइए जानते हैं इन स्मार्टफोन्स की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और लॉन्च ऑफर. 

कितने में मिलेंगे फोन्स? 

Google Pixel 10 की शुरुआती कीमत 79,999 रुपये है. ये फोन सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन 12GB RAM + 256GB स्टोरेज में आता है. HDFC कार्ड इस्तेमाल करने पर आपको 7000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. वहीं Pixel 10 Pro की कीमत 1,09,999 रुपये से शुरू होती है, जो 16GB RAM + 256GB स्टोरेज की है. 

यह भी पढ़ें: Google का बड़ा ऑफर, फ्री मिल रहा है Veo 3 AI टूल

इस हैंडसेट पर 10 हजार रुपये का कैशबैक मिलेगा. Google Pixel 10 Pro XL की कीमत 1,24,999 रुपये से शुरू होती है, जो 16GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. इस पर भी आपको 10 हजार रुपये का कैशबैक मिल जाएगा. ये ऑफर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर हैं. इन हैंडसेट को आप फ्लिपकार्ट, क्रोमा, विजय सेल्स और गूगल स्टोर से खरीद सकते हैं. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Google Pixel 10 सीरीज में Tensor G5 प्रोसेसर मिलता है. Pixel 10 और 10 Pro में 6.3-inch का LTPO OLED डिस्प्ले मिलता है. वहीं Pixel 10 Pro XL में 6.8-inch का डिस्प्ले मिलता है. नॉन-प्रो वेरिएंट में 48MP + 13MP + 10.8MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जबकि फ्रंट में 10.5MP का कैमरा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 का फर्स्ट लुक, खरीदने से पहले देखें कैसे हैं फोन्स

वहीं प्रो वेरिएंट्स में 50MP + 48MP + 48MP का कैमरा सेटअप मिलता है. फ्रंट में दोनों ही फोन्स में 42MP का कैमरा दिया गया है. Pixel 10, 10 Pro और 10 Pro XL में क्रमशः 4970mAh, 4870mAh और 5200mAh की बैटरी मिलती है. सभी फोन्स Android 16 के साथ आते हैं. इनमें वायरलेस मैग्नेटिक चार्जिंग भी दी गई है.

