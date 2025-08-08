आ रही Google Pixel 10 सीरीज, 5 नए फीचर्स से होगा बड़ा कमाल, इस दिन होगी लॉन्चिंग

Google जल्द ही अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन सीरीज को अनवील करने जा रहा है, जिसका नाम Google Pixel 10 सीरीज होगा. 20 अगस्त 2025 को Made by Google इवेंट का आयोजन किया जाएगा.

Google ने हाल ही में एक छोटा सा टीजर वीडियो शेयर किया. यहां आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि कंपनी इस साल Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold को लॉन्च कर सकती है.

मिलेगा प्रीमियम लुक और अट्रैक्टिव डिजाइन

छोटे से वीडियो में दिखाया है कि Pixel 10 एक प्रीमियम फिनिश के साथ लॉन्च होगा. साथ ही इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. छोटा सा वीडियो देखने से बहुत ही खास लग रहा है और आने वाली 20 अगस्त को इस इवेंट से पर्दा उठ जाएगा.

सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो जो कंपनी ने टीजर पेश किया है, उससे साफ पता चलता है कि इसका डिजाइन Pixel 9 से मिलता जुलता है.

Pixel 10 series के फोन का डिस्प्ले साइज

Pixel 10 सीरीज के तहत लॉन्च होने वाले हैंडसेट के डिस्प्ले साइज में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है. Pixel 9 में स्क्रीन साइज 6.3 inch का यूज किया था, जबकि Pixel 10 में 6.8 Inch का डिस्प्ले दिया जा सकता है. Google इस बार भी Actua Displays का यूज कर सकती है.

मिल सकती है Magnetic wireless charging

Pixel 10 सीरीज में इस बार एक न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है, जिसकी मदद से हैंडसेट में Magnetic wireless charging की सुविधा मिल सकती है. इसके लिए Qi2 बेस्ड Magnetic Wireless Charging का सपोर्ट मिल सकता है.

इस तरह की Magnetic Wireless Charging आपने Apple के स्मार्टफोन में देखी होगी, जहां पावर बैंक बड़ी ही आसानी से फोन के बैक पैनल पर चिपक जाता है.

सभी हैंडसेट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

Google Pixel 10 सीरीज के तहत आने वाले सभी हैंडसेट के अंदर ट्रिपल लेंस का सपोर्ट मिलेगा, जिसका दावा मीडिया रिपोर्ट्स से मिला है. इनमें 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है. वहीं, 13-Megapixel Ultrawide लेंस का यूज किया जा सकता है.

