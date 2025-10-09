Google Pixel 10 Pro Fold की भारत में सेल शुरू, मिल रहा 10 हजार का डिस्काउंट

Google का सबसे महंगा फोन सेल पर आ गया है. हम बात कर रहे हैं Google Pixel 10 Pro Fold की, जिसे आप भारत में खरीद सकते हैं. कंपनी ने इस फोन को Google Pixel 10 सीरीज के साथ अगस्त में लॉन्च किया था. हालांकि, स्मार्टफोन अभी तक भारतीय बाजार में उपलब्ध नहीं था. अब आप इसे खरीद सकते हैं.

ये हैंडसेट गूगल का दूसरा फोल्डेबल फोन है, जो बुक स्टाइल में आता है. इसमें दमदार प्रोसेसर, अच्छा कैमरा और बड़ी बैटरी मिलती है. फोन में सिक्योरिटी के लिए Titan M2 सिक्योरिटी चिप दिया गया है. आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Google Pixel 10 Pro Fold में 6.4-inch का FHD+ Actua OLED कवर डिस्प्ले मिलता है. वहीं मेन स्क्रीन 8-inch की है, जो QHD+ OLED LTPO पैनल है. स्क्रीन 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है.

स्मार्टफोन Tensor G5 प्रोसेसर पर काम करता है. सिक्योरिटी के लिए इसमें Titan M2 चिप दिया गया है. इसमें 16GB RAM और 256GB का स्टोरेज भारत में मिलेगा. फोन Android 16 पर काम करता है. इसमें डुअल सिम सपोर्ट का सपोर्ट मिलता है, जिसमें एक फिजिकल सिम और eSIM का सपोर्ट मिलेगा.

हैंडसेट ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसका प्राइमरी लेंस 48MP का है. इसके अलावा 10.5MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा लेंस मिलता है. फ्रंट में कंपनी ने 10MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है.

फोन का वजन 258 ग्राम है, जो किसी सामान्य फोन के मुकाबले काफी ज्यादा है. Pixel 10 Pro Fold को पावर देने के लिए 5015mAh की बैटरी दी गई है, जो 23W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 15W की Qi2 वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगी. डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ आता है.

कितनी है कीमत?

Google Pixel 10 Pro Fold भारत में सिर्फ एक कॉन्फिग्रेशन में आता है. इसके 16GB RAM + 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,72,999 रुपये है. फोन सिर्फ मूनस्टोन कलर में मिलेगा. डिवाइस को आप गूगल इंडिया के आधिकारिक स्टोर से खरीद सकते हैं. लॉन्च ऑफर के तहत फोन पर 10,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट कैशबैक के रूप में मिलेगा.

