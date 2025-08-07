scorecardresearch
 

Feedback

AI कितने साल में इंसानों की नौकरी पर लेगा कब्जा? Google के पूर्व अधिकारी ने दिया जवाब

Google X में बतौर चीफ बिजनेस ऑफिसर के रूप में अपनी सर्विस दे चुके Mo Gawdat ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर अपनी राय रखी है. उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया है कि कैसे आने वाले दिनों में AI इंसान की नौकरी को रिप्लेस करेगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
ऑफिस में काम करते लोग (Photo: AI Generated)
ऑफिस में काम करते लोग (Photo: AI Generated)

AI को लेकर आपने कई बार चर्चा की होगी या सुनी होगी. हर कोई इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करता हुआ नजर आएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI कितने साल में इंसानों की नौकरी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा? इस गंभीर सवाल का जवाब Google के पूर्व एग्जीक्यूटिव ने शेयर किया है. 

Google X में बतौर चीफ बिजनेस ऑफिसर के रूप में अपनी सर्विस दे चुके Mo Gawdat ने AI को लेकर अपनी राय रखी है. उनका मानना है कि AI जल्द ही काफी पावरफुल हो जाएगा. जल्द ही वह कोडिंग से लेकर पॉडकास्ट जैसे काम को कर सकेगा. 

AI एग्जीक्यूटिव रोल्स तक को संभाल सकेगा. दरअसल, Diary of a CEO पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा, स्वर्ग पहुंचने से पहले अगले 15 साल बाद सब नर्क में पहुंच जाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

chat gpt consumes water in crores of litres per day
ChatGPT हर दिन करता है 250 करोड़ लीटर पानी की खपत? 
Apple बना रहा ChatGPT का राइवल, iPhone 17 के साथ होगा बड़ा ऐलान?
Apple चोरी-छिपे बना रहा ChatGPT का राइवल, iPhone 17 के साथ होगा बड़ा ऐलान  
ChatGPT
ChatGPT से लोगों की बातचीत Google पर लीक, आखिर कैसे हुआ ऐसा? 
Open AI जल्द लाएगा अपना ब्राउज़र
ChatGPT मेकर की बड़ी तैयारी, जल्द लॉन्च हो सकता है AI ब्राउजर  
Google ने पहली AI टेस्टिंग में पकड़ी 20 Vulnerabilities 

यह भी पढ़ें: Apple बना रहा ChatGPT राइवल AI, iPhone 17 के साथ लॉन्च?

Mo Gawdat ने बताया कि उनका खुद का स्टार्टअप, जो AI आधारित सिस्टम को रिलेशनशिप के लिए भावनात्मक रूप से समझदार बनाता है. यूं तो इस सिस्टम को चलाने के लिए बस तीन लोगों की जरूरत है, वहीं, कुछ साल पहले इसके लिए सैकड़ों कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी.

Advertisement

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि AI की ये रैपिड स्पीड ना सिर्फ जॉब को खत्म करेगी, बल्कि यह मिडिल क्लास की जिंदगी को भी प्रभावित करेगा. AI की वजह से आने वाले दिनों में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे.  

नई नौकरियों के अवसर भी देगा AI

AI जिस तेजी से हर सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, उसके बाद से ही लोगों के बीच ये सवाल बहुत ही आम हो गया है कि क्या AI हमारी नौकरी को खत्म कर देगा. जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो हमें पता चला कि AI के बाद काम करने के तरीके में बदलाव आएगा, साथ ही नई तरह की नौकरियां भी जनरेट होंगी.

यह भी पढ़ें: अगले 5 साल में कौन से काम पूरी तरह AI से होंगे? Grok, Chatgpt ने बताया

आने वाले दिनों में कुछ खास तरह की नौकरियां भी जनरेट होंगी. जैसेः AI ऑप्टिमाइजेशन  स्पेशलिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा एथिक्स ऑफिसर, AI ट्रेनर, मशीन लर्निंग मॉडरेशन आदि. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement