AI कितने साल में इंसानों की नौकरी पर लेगा कब्जा? Google के पूर्व अधिकारी ने दिया जवाब

AI को लेकर आपने कई बार चर्चा की होगी या सुनी होगी. हर कोई इसके फायदे और नुकसान के बारे में बात करता हुआ नजर आएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि AI कितने साल में इंसानों की नौकरी पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा? इस गंभीर सवाल का जवाब Google के पूर्व एग्जीक्यूटिव ने शेयर किया है.

Google X में बतौर चीफ बिजनेस ऑफिसर के रूप में अपनी सर्विस दे चुके Mo Gawdat ने AI को लेकर अपनी राय रखी है. उनका मानना है कि AI जल्द ही काफी पावरफुल हो जाएगा. जल्द ही वह कोडिंग से लेकर पॉडकास्ट जैसे काम को कर सकेगा.

AI एग्जीक्यूटिव रोल्स तक को संभाल सकेगा. दरअसल, Diary of a CEO पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा, स्वर्ग पहुंचने से पहले अगले 15 साल बाद सब नर्क में पहुंच जाएंगे.

Mo Gawdat ने बताया कि उनका खुद का स्टार्टअप, जो AI आधारित सिस्टम को रिलेशनशिप के लिए भावनात्मक रूप से समझदार बनाता है. यूं तो इस सिस्टम को चलाने के लिए बस तीन लोगों की जरूरत है, वहीं, कुछ साल पहले इसके लिए सैकड़ों कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी.

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि AI की ये रैपिड स्पीड ना सिर्फ जॉब को खत्म करेगी, बल्कि यह मिडिल क्लास की जिंदगी को भी प्रभावित करेगा. AI की वजह से आने वाले दिनों में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे.

नई नौकरियों के अवसर भी देगा AI

AI जिस तेजी से हर सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है, उसके बाद से ही लोगों के बीच ये सवाल बहुत ही आम हो गया है कि क्या AI हमारी नौकरी को खत्म कर देगा. जब हमने इसके बारे में सर्च किया तो हमें पता चला कि AI के बाद काम करने के तरीके में बदलाव आएगा, साथ ही नई तरह की नौकरियां भी जनरेट होंगी.

आने वाले दिनों में कुछ खास तरह की नौकरियां भी जनरेट होंगी. जैसेः AI ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा एथिक्स ऑफिसर, AI ट्रेनर, मशीन लर्निंग मॉडरेशन आदि.

