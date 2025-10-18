Google का दिवाली ऑफर, सिर्फ 11 रुपये में मिलेगी प्रीमियम सर्विस

Google ने दिवाली ऑफर का ऐलान कर दिया है. इस ऑफर के तहत कंपनी अपनी प्रीमियम सर्विस का एक्सेस बेहद कम कीमत पर दे रही है. गूगल सिर्फ 11 रुपये में अपनी इस सर्विस का ऐक्सेस दे रहा है. ये ऑफर Google One Cloud स्टोरेज सर्विस पर है.

गूगल की मानें, तो यूजर्स गूगल वन क्लाउड सर्विस का लाइट, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान सिर्फ 11 रुपये में खरीद सकते हैं. ये ऑफर मौजूदा और नए दोनों ही ग्राहकों के लिए है. अगर आप गूगल क्लाउड स्टोरेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है.

11 रुपये में मिलेगी सर्विस

जैसा कि पहले ही बताया गया है कि Google One दिवाली ऑफर सभी प्लान्स पर मिल रहा है. आप 30GB से लेकर 2TB तक के प्लान पर इसका फायदा उठा सकते हैं. गूगल वन लाइट में कंपनी 30GB स्टोरेज ऑफर करती है, जिसकी कीमत 30 रुपये प्रति माह है. दिवाली ऑफर के तहत आप इस प्लान को 11 रुपये में खरीद सकते हैं.

इसी तरह से बेसिक और स्टैंडर्ड प्लान को भी आप 11 रुपये में खरीद पाएंगे, जिनकी कीमत 130 रुपये और 210 रुपये प्रति माह है. इन प्लान्स में क्रमशः 100GB और 200GB स्टोरेज मिलेगा. वहीं गूगल वन प्रीमियम प्लान को भी आप 11 रुपये में खरीद पाएंगे, जिसमें 2TB का स्टोरेज मिलता है. ऑफर खत्म होने के बाद आपको इस प्लान के लिए सामान्य कीमत देनी होगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Mappls कैसे Google Maps से बेहतर है? कंपनी के को-फाउंडर और चेयरमैन राकेश वर्मा से जान‍िए

कब तक मिलेगा ऑफर?

इस बात का ध्यान रखें कि Google One दिवाली ऑफर सिर्फ 31 अक्टूबर 2025 तक वैध है. ये ऑफर कंपनी के सभी ऐनुअल प्लान पर भी मिल रहा है. जैसे गूगल वन का लाइट प्लान एक साल के लिए 730 रुपये में आता है, जो दिवाली ऑफर के तहत 479 रुपये में मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: Google का बड़ा दांव: भारत बनेगा अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI हब, 1.33 लाख करोड़ का निवेश ऐलान

वहीं बेसिक प्लान 1560 रुपये के बजाय 1000 रुपये में मिलेगा. स्टैंडर्ड प्लान 1600 रुपये में मिलेगा, जिसकी कीमत 2520 रुपये है. बेसिक प्लान में कंपनी 100GB स्टोरेज ऑफर करती है. वहीं स्टैंडर्ड प्लान में 200GB का स्टोरेज ड्राइव, Gmail और फोटोज में मिलेगा.

कैसे क्लेम कर सकते हैं ऑफर?

सबसे पहले आपको Google One की वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा.

यहां आपको गूगल अकाउंट पर लॉगइन करना होगा.

अब अपग्रेड के विकल्प पर जाना होगा.

यहां प्लान चुनना होगा. इसके बाद दिवाली ऑफर प्राइस ऑटोमेटिक चेकआउट पर आपको नजर आएगा.

---- समाप्त ----