CP Plus का पावरफुल डैशकैम CP F83C Review: ADAS से है लैस, पुरानी कार भी बन जाएगी हाईटेक

पिछले कुछ हफ्तों से CP PLUS का CP-F83C अपने कार में चला रहा हूँ. यह तीन कैमरों वाला डैशकैम है, फ्रंट, रियर और कैबिन, यानी गाड़ी के आगे, पीछे और अंदर की रिकॉर्डिंग साथ-साथ होती है. अगर आप व्लॉगिंग का शॉक रखते हैं और लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हैं तो ये आपके लिए और भी बेहतर हो सकता है. आइए जानते हैं रिव्यू में.

ऑफ़िशियल स्पेक्स के हिसाब से फ्रंट कैमरा 8MP तक रिकॉर्ड करता है और रियर/कैबिन 2MP पर चलते हैं. ADAS ऑन करने पर फ्रंट 2K/4MP मोड में शिफ्ट हो जाता है, यह बात ध्यान रखने लायक है.

इस डैशकैम को CarKam ऐप के जरिए एंड्रॉयड या iOS में आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. दिलचस्प ये है कि मोबाइल में आप थ्री चैनल कार डैश कैम वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. इससे फूटेज मोबाइल में सेव होंगे और कैम के स्टोरेज में भी कोई असर नहीं पडे़ेगा.

कंपनी के ये हाई एंड कार डैशकैम CarKam सेग्मेंट में आता है, जबकि ये कंपनी अपने दूसरे स्मार्ट होम वाईफाई कैमरे को ezyKam+ सेगमेंट के तहत बेचती है.

CP-F83C: डिज़ाइन और स्क्रीन/UI

यूनिट में टच IPS स्क्रीन मिलती है, जिससे सेटिंग्स बदलना, क्लिप प्ले करना और कैमरा व्यू स्विच करना आसान हो जाता है. रोज़मर्रा में सबसे ज़्यादा काम की चीज़ यही निकली. ये आपकी कार को हाईटेक बनाता है. डिस्प्ले को ऑलवेज ऑन भी रख सकते हैं या चाहें तो ऑफ भी रख सकते हैं.

ट्रैफिक लाइट पर खड़े-खड़े मैंने कई बार कोई क्लिप चेक कर ली. मेन्यू सिंपल है, नई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं पड़ी. स्क्रीन/स्मार्ट फीचर्स जैसे Wi-Fi, GPS, वॉइस प्रॉम्प्ट, टाइम-लैप्स, G-सेंसर, स्पीड अलर्ट, WDR, पार्किंग मोड आदि इसमें मौजूद हैं.

असल इस्तेमाल में मुझे वाई-फाई और जीपीएस और वाई-फाई से मोबाइल पर क्लिप निकालना आसान होता है, और जीपीएस से लोकेशन/स्पीड मेटाडेटा सेव हो जाता है.

पार्किंग मोड - हार्डवायर किट

पार्किंग मोड को सही चलाने के लिए हार्ड-वायर किट चाहिए. अगर सिर्फ सिगरेट-लाइटर/टाइप-C से पॉवर देंगे तो पार्किंग में लगातार मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी. पार्किंग मोड सेटअप के लिए आप किसी मैकेनिक की मदद ले सकते हैं

वीडियो क्वालिटी

दिन में: 8MP फ्रंट कैमरा हाईवे पर तेज़ रफ्तार में भी अच्छे रिजल्टस देता है. नंबर प्लेट, रोड साइन, लेन मार्किंग, सब पढ़ने लायक आते हैं. चौड़ा एंगल (फ्रंट ~135°, रियर/कैबिन ~124°) साइड वाली लेन तक कवर कर लेता है.

रात में: कम रोशनी में क्वालिटी ठीक-ठाक है. स्ट्रीट-लाइट या दूसरी गाड़ियों की हेडलाइट हो तो प्लेट्स/डिटेल्स कैप्चर हो जाती हैं, लेकिन पूरी अंधेरी सड़कों या हल्की रोशनी वाली गलियों में डिटेल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती.

कैबिन कैमरा: कैबिन रिकॉर्डिंग टैक्सी/राइड-शेयर या फैमिली रोड-ट्रिप वालों के लिए बढ़िया है. ये व्लॉगिंग करने वाले कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए भी सही है. डिस्प्ले पर स्प्लिट स्क्रीन में फ़्रंट, रियर और बैक के फूटेज लगातार मॉनिटर कर सकते हैं.

रात में केबिन-लाइट ऑन रही तो चेहरे/एक्शन साफ आए. लेकिन जैसे ही अंदर की लाइट ऑफ हुई इनसाइड के विजुअल्स ब्लैक एंड व्हाइट हो गए.

ADAS (लैन डिपार्चर/फॉरवर्ड वार्निंग टाइप): काम का या ओवर-अलर्ट?

ADAS ऑन करते ही फ्रंट का रिज़ॉल्यूशन 2K मोड में शिफ्ट होता है. अगर 4K सेट कर रखा है तो ADAS ऑन नहीं होगा. यह बात पहले से जान लें. मेरी ड्राइव में ADAS ने कई बार सही चेतावनी दी (जैसे सामने की गाड़ी से दूरी कम हो), पर शहर के घने ट्रैफिक में अलर्ट ज़्यादा महसूस हो सकते हैं. बार बार अलर्ट की वजह से ड्राइविंग में कई बार डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है.

स्टोरेज, फाइल मैनेजमेंट और ऐप

डिवाइस 1TB तक का SD कार्ड सपोर्ट करता है. यह बड़ी बात है, क्योंकि तीन-चैनल रिकॉर्डिंग में स्टोरेज जल्दी भरता है. मैंने 256GB कार्ड लगाया और डेली ड्राइव + वीकेंड ट्रिप का बैक-टू-बैक फुटेज आराम से बचता रहा. लूप रिकॉर्डिंग में पुराने क्लिप्स डिलीट होकर नए रिकॉर्ड होते रहते हैं, और G-सेंसर किसी झटके/इवेंट पर क्लिप लॉक कर देता है. यह लंबी ड्राइव/टूरिंग वालों के लिए प्लस है.

वाई-फाई ऐप से क्लिप निकालना आसान रहा, पर बड़े-बड़े 4K फाइल्स ट्रांसफर में समय लेते हैं, हालांकि यह नॉर्मल है.

GPS/स्पीड टैग और ऑडियो

GPS लॉगिंग बड़ी मददगार साबित हो सकता है. लोकेशन और स्पीड डेटा साथ सेव होता है, जो किसी इंश्योरेंस/क्लेम या पुलिस केस में काम आ सकता है. ऑडियो रिकॉर्डिंग साफ मिलती है. केबिन में बातचीत, हॉर्न, आस-पास की आवाज़ें कैप्चर हो जाती हैं.

कीमत और वैल्यू

ऑनलाइन प्राइस बदलता रहता है, पर ज्यादातर जगह इसे 14-15 हजार के आसपास देखा गया. तीन-चैनल + 4K फ्रंट + GPS/ADAS जैसे फीचर इस रेंज में मिलना अच्छी वैल्यू बनाते हैं. अगर आप पहले से दो-चैनल (फ्रंट+रियर) सोच रहे थे, तो थोड़े से एक्स्ट्रा बजट में कैबिन जोड़ना मेरे हिसाब से फायदेमंद है, खासकर अगर आप परिवार, ड्राइवर या राइड-शेयर यूज़-केस में हैं.

क्या अच्छा लगा

तीन-चैनल कवरेज: आगे, पीछे और अंदर पूरा रिकॉर्ड मिलता है. सेफ्टी और स्टोरी-टेलिंग (रोड-ट्रिप) दोनों के लिए बढ़िया.

दिन के समय 4K/8MP फ्रंट क्वालिटी: नंबर प्लेट, साइन, लेन रिपोर्ट

टच स्क्रीन के साथ सिंपल UI: सेटिंग्स और क्लिप प्लेबैक तुरंत होता है.

GPS/वाई-फाई/जी-सेंसर/टाइम-लैप्स/पार्किंग मोड: फीचर पैक्ड है

1TB स्टोरेज सपोर्ट: लॉन्ग ड्राइव के लिए बेफिक्र रिकॉर्डिंग.

क्या बेहतर हो सकता था

नाइट परफॉर्मेंस: कम रोशनी में डिटेल और बेहतर हो सकती है, खासकर रियर/कैबिन पर.

ADAS का रियल-वर्ल्ड बिहेवियर: शहर में कभी-कभी अलर्ट ज़्यादा महसूस होते हैं; ऊपर से रिज़ॉल्यूशन 2K पर आ जाता है.

इंस्टॉलेशन समय/मेहनत: तीन-चैनल वायरिंग में प्रोफेशनल मदद और समय लगता है.

CP PLUS CP-F83C: बॉटम लाइन

CP PLUS CP-F83C मेरे लिए 'डेली ड्राइव + ट्रिप' का भरोसेमंद साथी साबित हुआ. दिन के समय 4K/8MP फ्रंट कैमरा कमाल करता है, तीन-चैनल कवरेज सुकून देता है, और GPS/वाई-फाई/पार्किंग मोड जैसे फीचर इसे इस प्राइस-ब्रैकेट में मज़बूत विकल्प बनाते हैं. नाइट क्वालिटी औसत-से-अच्छा है, काम हो जाता है, पर अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर टोटल डार्क रूट्स पर है, तो उम्मीदों को बैलेंस रखें. ADAS का फायदा है, पर समझदारी से यूज़ करें क्योंकि यह फ्रंट रिज़ॉल्यूशन 2K पर शिफ्ट कर देता है और सिटी में कभी-कभी ज़्यादा अलर्ट देता है. ओवरऑल, 14–15 हजार के आस-पास यह एक वैल्यू-फोकस्ड 3-चैनल पैकेज है.खासकर उन लोगों के लिए जो सिर्फ फ्रंट नहीं, पूरा माहौल रिकॉर्ड करना चाहते हैं.

---- समाप्त ----