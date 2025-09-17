Gemini Nano Banana : AI से बनाई ट्रेंडिंग इमेज, तस्वीर ने खोल दिया राज, फिर वायरल हुआ वीडियो

Google Gemini के Nano Banana AI से बहुत से लोग साड़ी वाली इमेज बना रहे हैं, जो आजकल इंटरनेट पर ट्रेंड भी कर रही हैं. ऐसी ही एक इमेज बनाने के लिए एक Instagram यूजर्स ने अपनी तस्वीर को अपलोड कर दिया. फिर साड़ी वाली इमेज तैयार करने का प्रॉम्प्ट दिया. इसके बाद उनकी AI जनरेटेड इमेज ने उनको हैरान कर दिया.

इंस्टाग्राम यूजर्स ने फिर उस प्रॉब्लम को लेकर एक वीडियो तैयार किया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया. कुछ समय के बाद ही Nano Banana ट्रेंड की तरह महिला का ये वीडियो इंटरनेट की दुनिया में वायरल हो गया. इंस्टाग्राम यूजर्स ने उस वीडियो को हैरान कर देने वाला बताया.

सूट पहने हुए फोटो को किया अपलोड

इंस्टाग्राम यूजर्स ने बताया कि ट्रेंडिंग को देखते हुए उन्होंने ने अपनी एक फोटो को Nano Banana की मदद से साड़ी वाले ट्रेंड में फोटो बनाने को कहा. इसके लिए उन्होंने अपनी एक फोटो को दिया था, जिसमें उन्होंने एक सूट पहना था और उनके हाथ कोहनी तक कवर थे.

AI Generated फोटो देखकर हुईं हैरान

Nano Banana ने जब AI इमेज को तैयार किया तो महिला यूजर्स उस फोटो को देखकर हैरान हो गईं. उन्होंने फोटो में देखा कि उनके हाथ के बाजू में एक तिल है.

फोटो में हाथ पूरी तरह से छिपा है

महिला ने वीडियो में बताया कि उन्होंने सूट पहने हुए फोटो अपलोड किया था, जिसमें हाथ कोहनी तक कपड़े से कवर थे. उन्होंने बताया जिस तिल को दिखाया है वो कोहनी से ऊपर बाजू में था और वह हाथ फोटो में दिख ही नहीं रहा है.

AI जनरेट फोटो से खड़े हुए कई सवाल

AI के द्वारा बनाई गई इमेज में तिल को दूसरे हाथ में दिखाया गया. अब ऐसे में सवाल आता है कि AI को कैसे पता चला कि दूसरे हाथ में उसी जगह पर तिल है. इसके बाद महिला ने बताया कि यह बहुत ही क्रीपी है.

