Google का ये ऐप, बताएगा कहां पहुंची आपकी ट्रेन? बिना इंटरेनट भी करेगा काम

Where is My Train by Google ऐप को अब iOS प्लेटफॉर्म के लिए जारी कर दिया है. इसके बाद iPhone यूजर्स इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ट्रेन की लाइव लोकेशन देख सकते हैं. इस ऐप को खासतौर से भारतीयों के लिए तैयार किया है. इसमें पावर सेविंग मोड और ऑफलाइन मोड दिए गए हैं.

iPhone यूजर्स के लिए आया Where is my train by Google App. (Photo: ITG)
Google का एक खास ऐप है, जो ट्रेन की लाइव स्टेटस और उसके प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी देता है. इस ऐप के अंदर ऑफलाइन मोड भी दिया गया है. गूगल ने अब इस ऐप को iOS प्लेटफॉर्म के लिए जारी कर दिया है. एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद है. 

कंपनी ने बताया है कि iOS ऐप को खासतौर से भारतीय यूजर्स के लिए तैयार किया है. इसमें भारतीय रेलवे की लाइव ट्रेन स्टेटस, ऑफलाइन मोड और प्लेटफॉर्म नंबर तक की जानकारी मिलती है. 

Where is My Train by Google के खास फीचर 

Where is My Train by Google ऐप में कई खास फीचर मिलते हैं. यह बैटरी सेविंग मोड में भी आता है. इसमें किसी भी तरह का विज्ञापान नजर नहीं आएगा. इसको खासतौर से भारतीय के लिए तैयार किया है, जिसकी जानकारी ऐप स्टोर पर दी है. 

यह भी पढ़ें: भारत की GDP के बराबर पहुंची Apple की मार्केट वैल्यू, iPhone 17 ने किया कमाल

Where is My Train by Google ऐप के फीचर

  • लाइव ट्रेन ट्रैकिंग: ट्रेनों की रियल-टाइम लोकेशन  और किसी स्टेशन पर पहुंचने का समय और देरी को बताया जाएगा. 
  • ऑफलाइन मोड : गूगल के इस ऐप में खास फीचर है, जिसकी बदौलत यह बिना इंटरनेट या जीपीएस के भी पूरे ट्रेन शेड्यूल, स्टेशन लिस्ट और रूट की जानकारी देता है. 
  • पता चलेगा प्लेटफॉर्म नंबर: गूगल के इस ऐप की मदद से अपेडेट प्लेटफॉर्म डिटेल्स की भी डिटेल्स देता है. 
  • कम डेटा और बैटरी का इस्तेमाल: कंपनी ने बताया है कि इस ऐप को ऐसे तैयार किया है, जिसकी वजह से कम डेटा और कम बैटरी का इस्तेमाल करता है. 
  • डार्क मोड: बहुत से स्मार्टफोन यूजर्स को डार्क मोड पसंद आता है और कम रोशनी वाले माहौल में बेहतर एक्सपीरियंस देता है. इस ऐप में डार्क मोड दिया है. 

ऐप स्टोर पर लिस्टेड डिटेल्स में बताया है कि यह एक स्मार्ट ऐप है. इस पर ट्रेन को नाम, नंबर या रूट आदि टाइप करके सर्च किया जा सकता है. अगर कोई टाइपो मिस्टेक होगी, उसके बावजूद यूजर्स को सही रिजल्ट मिल जाएगा. 

