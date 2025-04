Google करने जा रहा बड़ा बदलाव, दुनियाभर का डोमेन होगा चेंज, क्या यूजर्स पर पड़ेगा असर?

Google ने एक ऐलान किया है, जिसमें बताया है कि जल्द ही रीजन बेस्ट डोमेन्स को रिमूव कर दिया जाएगा. इसकी जगह पर वर्ल्ड वाइड डोमेन Google.Com एक्सेस होगा. मौजूदा समय में भारत के लिए Google Dot co Dot in है, जबकि फ्रांस के लिए Google Dot fr है. आने वाले समय में सभी यूजर्स Google Dot com पर ओपेन होंगे. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement

X