ड्यूरेब्लिटी टेस्ट में पास हुआ Galaxy Fold 7, पतला होने के बावजूद इतना मजबूत? लोग हुए हैरान

Samsung का Galaxy Z Fold 7 ड्यूरेब्लिटी टेस्ट में पास हो गया है. JerryRigEverything स्मार्टफोन्स की ड्यूरेब्लिटी टेस्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. हाल ही में उन्होंने Galaxy Z Fold 7 को टेस्ट किया और रिजल्ट हैरान करने वाला रहा.

Galaxy Z Fold 7 ड्यूरेब्लिटी टेस्ट (Credit: JerryRigsEverything)
Galaxy Z Fold 7 ड्यूरेब्लिटी टेस्ट (Credit: JerryRigsEverything)

फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन मार्केट में फ़िलहाल सैमसंग का दबदबा है. काफी सालों से कंपनी फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन्स लॉन्च कर रही है. इस बार कंपनी ने अब तक का सबसे पतला फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन लॉन्च किया था जो अनफोल्ड करने पर iPhone Air से भी पतला है. अनफोल्ड करके इसकी थिकनेस 4.2mm है, जबकि फोल्ड करने पर ये 8.99mm का हो जाता है. iPhone Air की थिकनेस 5.6mm है. 

दिलचस्प ये है कि फोल्ड करने के बाद भी Galaxy Fold 7 नॉर्मल फोन जितना ही थिक है यानी मोटा नहीं है और यूज करने में भी नहीं लगता कि ये फोल्डेबल फोन है.

बहरहाल, हमने इसका रिव्यू पहले ही कर दिया है और जल्द ही लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर आएंगे. लेकिन इससे पहले आपको इसकी ड्यूरेब्लिटी के बारे में बताते हैं. हां, हमने इसका ड्यूरेब्लिटी टेस्ट तो नहीं किया है, लेकिन पॉपुलर यूट्यूबर Zack Nelson aka JerryRigEverything ने इसका ड्यूरेब्लिटी टेस्ट किया है जो हर फ्लैगशिप फोन का करते हैं. 

Galaxy Z Fold 7 ड्यूरेब्लिटी टेस्ट में पास हो गया है. JerryRigEverything ने अपने वीडियो में Galaxy Z Fold 7 को कई अलग पैमानों पर परखा. 

चूंकि फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन के हिंज में धूल मिट्टी जमा होने की प्रॉब्लम आम तौर पर होती है, इसलिए उन्होंने इस पर काफी सारा डस्ट डाल कर टेस्ट किया. लेकिन बावजूद इसके ये फ़ोन ख़राब नहीं हुआ और ना ही फोल्ड अनफोल्ड करने में दिक़्क़त हुई. यानी कंपनी ने हिंज को काफी बेहतर तरीके से सिक्योर किया है ताकि उसमें डस्ट ना जा पाए. 

बेंड टेस्ट के दौरान वीडियो में Zack ने फोल्ड और अनफोल्ड करके इसे मोड़ने की कोशिश की. हैरान करने वाला रिजल्ट ये रहा कि Galaxy Fold 7 दोनों ही तरह से बेंड टेस्ट पास कर गया. यानी फोल्ड करके भी ये नहीं मुड़ा और टूटा. अनफोल्ड करके दूसरी तरफ़ बेंड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके फ़ोन पूरी तरह नहीं टूटा. 

एक्सट्रीम बेंड टेस्ट में स्क्रीन साइड से थोड़ी निकल गई, लेकिन इसके बाद भी फ़ोन पूरी तरह से काम करता रहा यानी स्क्रीन भी चलती रही और फ़ोन नहीं टूटा. कॉमेंट सेक्शन में लोगों ने भी हैरानी जताई. कुछ यूजर्स ने लिखा कि वो इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे अपोज़िट बेंड करने पर ये फ़ोन दो टुकड़ों में बट जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 

आम तौर पर फोल्डेबल स्मार्टफोन्स डेलिकेट होते हैं. ख़ास कर Fold 7 जो बेहद पतला है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये एक बार अपोज़िट साइड बेंड करने पर टूट जाएगा.

हालांकि स्क्रीन पर जब लाइटर जला कर हीट टेस्ट किया गया तो वहां पर की स्क्रीन 10-15 सेकंड् में ख़राब हो गई. लेकिन पूरा फ़ोन और स्कीन 100% वर्किंग रहा. स्क्रैच टेस्ट में भी इस फ़ोन ने बढ़िया परफॉर्म किया है. 

ओवरऑल ड्यूरेब्लिटी की बात करें तो ये फ़ोन बेंड टेस्ट में भी पास हो गया है. आपको बता दें कि कंपनी ने इस फ़ोन को ड्यूरेबल बनाने के लिए एडवांस्ड आर्मर एल्यूमिनियम का यूज किया है. हिंज में ग्रेड 4 टाइटैनियम भी यूज किया गया है. 

इतना ही नहीं सैमसंग ने ये भी क्लेम किया है कि इसे 5 लाख बार फोल्ड अनफोल्ड किया जा सकता है. यानी अगर आप हर दिन 100 बार भी इसे फोल्ड अनफोल्ड करते हैं तो ये 10 साल तक चल सकता है. ऐसे ही अगर 200 बार फोल्ड अनफोल्ड करते हैं तो ये 6 साल तक चल सकता है. इस फोन में 7 साल तक का सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगा. 

