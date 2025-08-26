scorecardresearch
 

Feedback

Future Shift Labs ने AILF को लॉन्च किया, MP और MLA को समझाएगा AI की बारीकियां

Future Shift Labs ने AI Legislators’ Forum (AILF) की शुरुआत की है. इसका प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सांसदों और विधायकों को AI से जुड़ी पॉलिसी, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी देना है. फोरम विधायकों को AI के जिम्मेदार इस्तेेमाल, जवाबदेही और सेफगार्ड्स के साथ पॉलिसी बनाने में मदद करेगा. ग्लोबली भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म आते हैं. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
फ्यूचर शिफ्ट लैब ने लॉन्च किया AILF प्लेटफॉर्म. (Photo: Unsplash)
फ्यूचर शिफ्ट लैब ने लॉन्च किया AILF प्लेटफॉर्म. (Photo: Unsplash)

Future Shift Labs ने AI Legislators’ Forum (AILF) का ऐलान किया है. ये एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद MP और MLA को AI को समझने में मदद करना है. फोरम का कहना है कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद AI से जुड़ी पॉलिसी, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी से MP और MLA को रूबरू कराना है. 

फोरम कानून निर्माता, टेक्नोलॉजीस्ट और पॉलिसी एक्सपर्ट्स को एक मंच पर लाना चाहता है, जिससे AI से जुड़ी चुनौतियों, रेगुलेटरी गैप्स और एथिकल बातों पर चर्चा हो सके. 

सम्बंधित ख़बरें

elon musk sue apple and open ai for xai
xAI ने Apple और OpenAI पर केस क्यों किया? जानें... 
chat gpt 5 launch by sam altman
GPT-5 लॉन्च में भारत पर भरोसा, OpenAI CEO का बड़ा बयान 
Sam_Altman_India
जल्द भारत आएंगे OpenAI CEO Sam Altman, दिल्ली में खुलेगा पहला ऑफिस 
open AI sam altman deal with apple
OpenAI बनाएगा नया AI डिवाइस, जानें... 
GPT 5
आ गया OpenAI का सबसे पावरफुल AI, गेम चेंजर्स साबित होंगे ये 5 फीचर्स 

क्या है इस फोरम का मकसद?

इसका उद्देश्य विधायकों को टूल्स की जानकारी देना है, जिससे वे रिस्पॉन्सिबल AI यूज, जवाबदेही और सेफगार्ड्स के साथ बैलेंस्ड इनोवेशन जैसे टॉपिक पर पॉलिसी बनाने में मदद कर सकते हैं. Future Shift Labs के मुताबिक, प्लेटफॉर्म सलाना 30 विधायकों को वर्कशॉप, फेलोशिप और एक्सपर्ट्स से बातचीत के जरिए जोड़ेगा. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: xAI ने Apple और OpenAI पर केस क्यों किया? जानें...

इस पहल का मकसद पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इकोनॉमी ग्रोथ और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर AI के असर से निपटने के लिए विधायी क्षमता को तैयार करना है. AILF को आधिकारिक तौर पर सांसद सुजीत कुमार, शशांक मणि, रबिन्द्र नारायण बेहरा और लावू श्री कृष्ण देवरायालु ने लॉन्च किया है. 

कई दूसरे प्लेटफॉर्म भी करते हैं ऐसा ही काम

लॉन्च इवेंट पर बात करते हुए शशांक मणि ने कहा, 'हमें ह्यूमनिस्टिक AI की जरूर है, जो कहीं भी और सभी तक पहुंच सके. मार्केट को निश्चित रूप से डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, जिससे AI सभी के हाथों में पहुंच सके, उनके पास विकल्प हो और किसी का दबदबा ना हो.'

यह भी पढ़ें: नहीं थम रहा Elon Musk और OpenAI का झगड़ा, अब Apple को भी घसीटा

ऐसे ही दूसरे फोरम ग्लोबली मौजूद हैं. इस लिस्ट में UK का ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन AI और US Congressional AI Caucus मौजूद हैं. इन प्लेटफॉर्म को पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स और इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के बीच एक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जाना जाता है. AI Legislators’ Forum भारत में कुछ ऐसा ही करना चाहता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement