FB ने Covid-19 वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया प्रोफाइल फ्रेम और स्टिकर

Facebook ने Covid-19 वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर से यूजर्स अपने प्रोफाइल फोटो में Covid-19 वैक्सीन फ्रेम लगा सकते हैं. इसके लिए Instagram पर नए स्टिकर्स भी लॉन्च किए गए हैं.

फेसबुक ने इसके लिए US Department of Health and Human Services (HHS) और Centers for Disease Control and Prevention (CDC) के साथ पार्टनरशिप की है. इनके साथ पार्टनरशिप के बाद ही फेसबुक ने नए प्रोफाइल फ्रेम को लॉन्च किया.

फेसबुक ने कहा है कि इस नए प्रोफाइल फ्रेम से लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. नए प्रोफाइल फ्रेम में I got my Covid-19 vaccine और Let’s get vaccinated मैसेज लिखा है. फेसबुक Covid-19 वैक्सीन फ्रेम लगाने वाले लोगों की प्रोफाइल न्यूज फीड में भी दिखाएगा. कहा जा रहा है कि यूके के एक चौथाई लोग इस फ्रेम का यूज कर रहे हैं.

Instagram पर Let’s get vaccinated स्टिकर को लॉन्च किया गया है. इस स्टिकर को इंस्टाग्राम स्टोरिज में लगाया जा सकता है. ये नया स्टिकर Instagram ऐप पर ग्लोबली उपलब्ध है. फेसबुक का मानना है कि इस तरह के अभियान से लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है. इस वजह से अधिक से अधिक लोग Covid-19 वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं.

Facebook पहले भी इस तरह के प्रोफाइल फ्रेम को लाता रहा है. ऐसे प्रोफाइल फ्रेम हमें चुनाव के टाइम भी देखने को मिले थे. प्रोफाइल फ्रेम में वोट देने की बात लिखी हुई थी. अब ये प्रोफाइल फ्रेम कोरोना के वैक्सीन को लेकर बनाया गया है.