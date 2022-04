गांजा फूंकते हुए Elon Musk ने शेयर की फोटो, कहा- ऐसे होगी ट्विटर की अगली बोर्ड मीटिंग!

Tesla के CEO Elon Musk ने हाल ही में Twitter में हिस्सेदारी ली थी. अब Twitter बोर्ड मीटिंग से पहले Elon Musk ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर किया है. इस फोटो में वो गांजा फूंकते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो के साथ उन्होंने कैप्शन में इसे ट्विटर बोर्ड मीटिंग के साथ जोड़ा है.

Elon Musk ने पिछले हफ्ते ट्विटर में 9.2 परसेंट का स्टेक लिया है. इससे ट्विटर के स्टॉक में 29 परसेंट का उछाल देखने को मिला था. इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो ट्विटर के अल्टरनेटिव पर काम कर रहे हैं. जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि मस्क नया प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं.

लेकिन, उन्होंने ट्विटर में ही हिस्सेदारी खरीद कर सबको चौंका दिया. अब उन्होंने ट्विटर पर एक मीम शेयर किया है. इसमें वो गांजा फूंक रहे हैं और ट्विटर की अगली बोर्ड मीटिंग को लेकर कह रहे हैं. Tesla CEO को मस्क को हाल ही में ट्विटर बोर्ड मेंबर में शामिल किया गया था. जिसके बाद उन्होंने इस मीम को शेयर किया है.

आपको बता दे मस्क ने यहां पर मजाक इस फोटो को शेयर किया है. लेकिन, इस फोटो को लेकर पहले काफी विवाद हो चुका है. ये फोटो Joe Rogan को दिए एक इंटरव्यू का है. इसमें उन्होंने कैप्शन में "Twitter's next board meeting is gonna be lit." लिखा है. इस फोटो को लेकर पहले भी काफी विवाद हो चुका है.

उन्होनें इसको लेकर साल 2019 में सार्वजनिक रूप से ऐसा करने के लिए माफी भी मांगी थी. ऐसा इसलिए भी क्योंकि टेस्ला के एक कर्मचारी ने कहा था कि उसे जॉब के बाहर मारिजुआना यूज करने के लिए उन्हें निकाल दिया गया था.

मस्क ने अपनी स्पेस कंपनी SpaceX से भी इस घटना को लेकर माफी मांगी थी. उन्होंने कहा था SpaceX के कर्मचारी वर्कप्लेस में किसी भी कंट्रोल्ड चीजों का उपयोग नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा वो किसी भी प्रकार के ड्रग्स को काम के दौरान नहीं ले सकते हैं.