Elon Musk का बड़ा ऐलान, फोटो पर लॉन्ग प्रेस और बन जाएगा वीडियो, देखें वायरल पोस्ट

फोटो से वीडियो बनाना सबसे आसान काम हो गया, सिर्फ एक लॉन्ग प्रेस में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. ये जानकारी खुद रविवार दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk ने पोस्ट करके शेयर की है और उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है. वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया है.
Elon Musk ने X पर पोस्ट करके लिखा, इमेज पर लॉन्ग प्रेस करें, इसके बाद उसको वीडियो में बदलें. फिर प्रॉम्प्ट को अपनी पसंद के हिसाब से बनाएं. उन्होंने बताया कि उनका अपना प्रॉम्प्ट था कि एक कपल को मपेट्स में कंवर्ट कर दें.
छोटा वीडियो क्लिप भी मौजूद
पोस्ट में एक छोटा वीडियो क्लिप भी मौजूद है, जिसको Grok का यूज करके बनाया गया है. यह Elon Musk की आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कंपनी xAI का प्रोडक्ट है. वीडियो को इमेज का इस्तेमाल करके तैयार किया है और उनमें एनिमेशन को भी एड किया है.
यह भी पढ़ें: Wikipedia को टक्कर देने आया Grokipedia, Elon Musk का ये है बड़ा प्लान
Elon Musk का पोस्ट
एलन मस्क ने ग्रोक की कौन-सी नई सुविधा की घोषणा की है?
Elon Musk द्वारा शेयर किया गया वीडियो कुछ ही समय में वायरल हो गया. इसके बाद यूजर्स इमेज टू वीडियो जनरेशन टूल्स का यूज करके अपने इमेज बनाने लगे. यह फीचर Grok के एक्सपेंडिंग क्रिएटिव टूलकिट का हिस्सा है, जिसके तहत कई नए फीचर्स को शामिल किया है.इसमें राइटिंग, इमेज जनरेशन और रियल टाइम डेटा एक्सेस मौजूद है.
Elon Musk फ्री में दे रहे Grok 4 की सर्विस
Elon Musk की कंपनी xAI ने हाल ही में Grok 4 को दुनियाभर के यूजर्स के लिए मुफ्त में ऐलान कर दिया है. इस AI चैटबॉच को X प्लेटफॉर्म और अलग ऐप के जरिए भी यूज किया जा सकता है, जो iOS और Android दोनों पर मौजूद है. इसे भारत में ही इस्तेमाल किया जा सकता है.