Elon Musk हैं गाड़ियों के शौकीन, जेम्स बॉन्ड मूवी की कार भी है उनके कलेक्शन में

Tesla और SpaceX के CEO Elon Musk को गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक है. नई-नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाले Elon Musk James Bond के भी फैन रह चुके हैं. इस कारण उन्होंने मूवी से इंस्पायर्ड होकर 1976 Lotus Esprit 007 Wet Nellie को खरीदा था.

पानी के अंदर शूट करने के लिए इस कार को फिल्ममेकर्स ने मॉडिफाई करवाया था. मस्क इस कार के दिवाने हो गए और उन्होंने साल 2013 में रिप्रजेंटेटिव के जरिए इस कार की बोली लगाकर लगभग 1 मिलियन डॉलर (लगभग 7.5 करोड़ रुपये)में इसे खरीद लिया.

आपको बता दें Elon Musk ने बताया था कि उनके Cybertruck का डिजाइन Blade Runner और Lotus Esprit से ही इंस्पायर्ड है. Lotus Esprit को James Bond in The Spy Who Loved Me मूवी में यूज किया गया था. ये सबमरीन की तरह भी काम करती है.

1976 Lotus Esprit Wet Nellie (Photo: Twitter)

Elon Musk के पास Lotus Esprit के अलावा भी कई बेहतरीन कारों का कलेक्शन है. मस्क के पास खुद की कंपनी टेस्ला की भी कारें हैं. मस्क ने खुलासा किया था कि वो Tesla Model S Performance को सबसे ज्यादा ड्राइव करते हैं.

Tesla Model S Performance (Photo: Twitter)

इसके अलावा मस्क Tesla Model X SUV का भी यूज करते हैं. कंपनी की ही बनी दूसरी कार Tesla Cybertruck का भी यूज SpaceX के बॉस करते हैं. मस्क के पास Tesla का Roadster भी है. टेस्ला के अलाव वो दूसरी महंगी गाड़ियां भी रखते हैं.

Tesla Roadster (Photo: Twitter)

Elon Musk के पास 2012 Porsche 911 Turbo भी है. Musk ने माना है कि वो Porsche 911 ड्राइव करना काफी पसंद करते हैं. ऑल टाइम फेवरेट कार में Porsche 911 Turbo भी शामिल है. मस्क 911 मॉडल के Turbo के फैन है.

Tesla Cybertruck (Photo: Twitter)

मस्क के पास क्लासिक 1920 Ford Model T भी उनके कलेक्शन मे है. मस्क 1967 Jaguar E-Type का भी यूज करते हैं. इस कार से उनको तभी प्यार हो गया था जब वो 17 साल के थे.

1967 Jaguar E-Type (Photo: Twitter)

ये उनकी ड्रीम कार बन गई थी. जिसे बाद में उन्होंने खरीद लिया. मस्क BMW के भी फैन है. इस वजह से उनके कलेक्शन में 2006 Hamann BMW M5 भी शामिल है.