सरकारी चेतावनी, भूलकर भी ना खरीदें ये मोबाइल चार्जर वर्ना हो सकता है भारी नुकसान

स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है. यह हमेशा साथ में रहता है. इसके बावजूद बहुत से लोग स्मार्टफोन की सेफ्टी को नजरअंदाज करते हैं. ऐसे ही लोगों को याद दिलाने के लिए सरकारी एजेंसी कंज्यूमर अफेयर्स (जागो ग्राहक जागो) नाम के X अकाउंट ने एक पोस्ट किया है. पोस्ट में बताया है कि भूलकर भी गलत चार्जर का यूज नहीं करना चाहिए.
अक्सर लोग सस्ते चार्जर के चक्कर में सब स्टैंडर्ड चार्जर खरीद लेते हैं, जो किसी भी सुरक्षा मानक को फॉलो नहीं करते हैं. ऐसे में वे सब स्टैंडर्ड चार्जर आपको और आपके स्मार्टफोन को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं.
कौन सा चार्जर खरीदें?
स्मार्टफोन का चार्जर बिना CRS मार्क देखकर ना खरीदें. बिना CRS मार्क वाला चार्जर आपके फोन और आपके लिए खतरा साबित हो सकता है. पोस्ट में दिखाया है कि CRS मार्क कैसा होता है.
सब स्टैंडर्ड चार्जर क्या होते हैं?
सब स्टैंडर्ड चार्जर की कैटेगरी में ऐसे चार्जर को रखा जा सकता है, जो
यह भी पढ़ें: कब खरीद लेना चाहिए आपको एक नया स्मार्टफोन? कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहे पैसे
सब स्टैंडर्डर चार्जर के क्या हैं नुकसान?
दरअसल, सब स्टैंडर्ड चार्जर की वजह की वजह से आपका स्मार्टफोन खराब हो सकता है. स्मार्टफोन में एक चार्जिंग कैपिसिटी होती है. ऐसे में अगर स्मार्टफोन की बैटरी ज्यादा तेजी से चार्ज होगी तो इससे मोबाइल को नुकसान होगा.