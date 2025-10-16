Facebook को ऐसे टक्कर देने की तैयारी में है ChatGPT, कैब बुकिंग से लेकर पेमेंट तक होगा

OpenAI का पॉपुलर ऐप ChatGPT अब सिर्फ चैटबॉट ऐप नहीं है, बल्कि कंपनी इसे सुपर ऐप बनाने की तैयारी में है. आपको जान कर हैरानी होगी कि ChatGPT के ज़रिए आप आपने दोस्तों से बातचीत भी कर सकते हैं. यही नहीं, डायरेक्ट इस ऐप से शॉपिंग करके पेमेंट भी कर सकते हैं. लेकिन कैसे और क्या है कंपनी का प्लान आइए जानते हैं.
क्या होता है सुपर ऐप?
सुपर ऐप का सबसे बड़ा उदाहरण We Chat है जो चीन का सुपर ऐप है. भारत में भी एक टाइम पर ये काफी पॉपुलर था, लेकिन चीनी ऐप्स बैन किए गए तो ये भी बैन हो गया.
We Chat में एक ही जगह पर लगभग हर चीज मिलती है. चैटिंग, कॉलिंग, मीटिंग से लेकर शॉपिंग हो या टिकट बुकिंग - हर काम के लिए एक ही ऐप. इसी तरह Elon Musk भी X नाम का सुपर ऐप पर काफी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है. क्या ChatGPT यहां बाजी मार जाएगा?
ChatGPT यूजर्स फ़िलहाल ऐप में Booking.com, Spotify और Canva जैसे टूल्स यूज कर सकते हैं. इसके जरिए होटल बुकिंग हो या रियल स्टेट इंक्वायरी - ये सबकुछ कर सकते हैं.
टिकट से लेकर Uber तक कर सकते हैं बुक
Open AI ने हाल ही में Apps SDK का ऐलान किया था. ये एक सॉफ़्टवेयर डेवेलपमेंट किट है जिसके ज़रिए डेवेलपर्स अपने ऐप को ChatGPT के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं. यानी, यूजर्स ChatGPT से बात करते हुए किसी ख़ास ऐप के साथ इंट्रैक्ट कर सकते हैं. इतना ही नहीं, डेवेलपर्स Apps SDK के ज़रिए ऐसे ऐप्स भी बना सकते हैं जो ChatGPT के साथ काम कर सके.
साधारण भाषा में कहें तो ChatGPT फ़्रंट एंड की तरह काम करेगा और बैकएंड में वो ऐप होगा जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं. उदाहरण के तौर पर Uber अगर ChatGPT में इंटीग्रेट होता है तो आप सिर्फ चैट जीपीटी के चैट बॉक्स में लिख कर Uber कैब बुक कर पाएंगे. इसके लिए आपको Uber का ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी. यहां तक की कार्ड डिटेल्स ऐड कर दी है तो पेमेंट भी डायरेक्ट ChatGPT से ही हो जाएगा.
ChatGPT में मैसेजिंग फीचर?
रिपोर्ट के मुताबिक़ ChatGPT में मैसेज का फीचर जुड़ने वाला है. यानी इस ऐप के ज़रिए भी आप किसी को मैसेज भेज सकेंगे. हालांकि कंपनी की तरफ़ से इसे लेकर ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया है.
Tibor Blaho नाम के X यूजर ने दरअसल एक बैकएंड कोड का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसमें कहा गया है कि ChatGPT में डायरेक्ट मैसेज का फीचर ऐड किया गया है. इतना ही नहीं, यूजर्स आने वाले समय में ChatGPT में अपनी प्रोफ़ाइल फोटो अपडेट कर पाएंगे और साथ ही इसे सोशल मीडिया पर डिस्प्ले भी कर सकेंगे.