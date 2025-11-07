scorecardresearch
 

करोड़ों एंड्रॉयड यूजर्स पर मंडराया हैकिंग का खतरा, सरकार ने जारी की चेतावनी, तुरंत करें ये काम

CERT.in ने करोड़ों एंड्रॉयज यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है. अगर आपने वॉर्निंग इग्नोर कर दी तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. क्योंकि लाखों एंड्रॉयड यूजर्स पर हैकिंग का खतर मंडरा रहा है.

एंड्रॉयड यूजर्स को CERT.in की वॉर्निंग
आप एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके लिए भारत सरकार की एजेंसी की तरफ़ से एक चेतावनी है. कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम CERT-in की तरफ़ से वॉर्निंग जारी की गई है. जिन वर्जनर्स के लिए वॉर्निंग जारी की गई है उसे भारत में करोड़ों लोग यूज करते हैं. 

बताया गया है कि एजेंसी ने Android ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ खामियां ढूंढी हैं. इन खामियों का फायदा उठा कर  अटैकर्स डिवाइस में आर्बिटरी कोड एग्जिक्यूट कर सकते हैं. इस वजह से स्मार्टफ़ोन पर खतरा आ सकता है.

CERT.in के मुताबिक़ इस बग से Android 13, 14, 15 और 16 प्रभावित हैं. यानी लाखों स्मार्टफ़ोन खतरे में हैं, क्योंकि Android 16 लेटेस्ट वर्जन है. हालांकि ज़्यादातर लोगों के पास Android 14, 15 वाले स्मार्टफोन्स हैं.

अगर आपके पास भी Pixel, Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, Motorola और OnePlus या सैमसंग के स्मार्टफोन्स हैं और उनमे ये एंड्रॉयड वर्जन हैं तो सतर्क हो जाएं.

एजेंसी के मुताबिक़ ये खामियां हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर वेंडर्स की तरफ़ से हैं. इनमें Qualcomm, NVIDIA, Broadcom और Unisoc के कॉम्पोनेंट्स शामलि हैं. बता दें कि ज़्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में इनके ही कॉम्पोनेंट्स ही यूज़ किए जाते हैं. 

भारत सरकार की एजेंसी ने इस खामी को हाई रिस्क में रखा है. यानी इसका फायदा उठा कर हैकर्स आपके फोन से फिनांशियल डिटेल्स चुरा सकते हैं. यहां तक की आपके अकाउंट से पैसे भी साफ़ हो सकते हैं. 

अच्छी बात ये है कि गूगल को भी इस खामी की जानकारी है और कंपनी ने नवंबर के सिक्योरिटी पैच में इसे फिक्स भी कर दिया है. लेकिन आपको अगर बचना है तो अपने फ़ोन पर नया सिक्योरटी पैच तुरंत इंस्टॉल करना होगा, वर्ना आपका फ़ोन खतरे में ही रहेगा. 

CERT ने बताया ऐसे रहें सेफ 

  • अपने फ़ोन का सॉफ़्टवेयर तुरंत अपडेट करें. कोई भी सिक्योरिटी पैच नहीं स्किप करें. 
  • सेटिंग्स में जा कर ऑटो अपडेट को ऑन करके रखें ताकि अपडेट आते ही फ़ोन अपडेट हो जाए. 
  • गूगल प्ले स्टोर पर प्ले प्रोटेक्ट यूज़ करें 
  • किसी भी सस्पिशियस लिंक को अपन ना करें जिनमे अटैचमेंट हैं. 
  • थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करने से बचें
---- समाप्त ----
