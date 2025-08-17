scorecardresearch
 

Feedback

महंगे होंगे iPhone 17? सामने आईं ये वजह, सितंबर में होने जा रही है लॉन्चिंग

Apple iPhone 17 लाइनअप सितंबर महीने में लॉन्च होने जा रही है. लॉन्चिंग के करीब आते है इन हैंडसेट को लेकर कई लीक्स सामने आ रहे हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट्स में दावा किया है कि iPhone 17 Pro की कीमत में इजाफा होगा. यह इजाफा 4,400 रुपये तक हो सकता है. साथ ही कंपनी iPhone 17 Air को लॉन्च कर सकती है.

Advertisement
X
iPhone 17 series (Credit: X/ @MajinBu)
iPhone 17 series (Credit: X/ @MajinBu)

बीते तीन साल का ट्रेंड देखें तो Apple कंपनी इस साल भी न्यू iPhone को सितंबर यानी अगले महीने लॉन्च कर सकती है. कंपनी सितंबर के दूसरे सप्ताह में लॉन्चिंग करती है. इस साल लॉन्च होने वाले iPhone 17 की कीमत को लेकर लंबे समय से चर्चा है. अब एक लीक्स रिपोर्ट्स में दावा किया है कि आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाले iPhone 17 Pro की कीमत में इजाफा हो सकता है. 

लीक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक,  iPhone 17 Pro की कीमत में 50 अमेरीकी डॉलर (करीब 4,372 रुपये) का इजाफा हो सकता है. ये जानकारी इंडियाटुडे ने एक टिप्स्टर के हवाले से दी है. दरअसल, कंपनी लगातार कंपोनेंट्स के बढ़े रेट्स और अन्य टैक्स की वजह से कीमत में इजाफा कर सकता है. iPhone Pro पहले से एक महंगा प्रोडक्ट है. 

बेस स्टोरेज वेरिएंट में होगा इजाफा 

सम्बंधित ख़बरें

iPhone 16
महंगे हो जाएंगे iPhone? ट्रंप ने दी भारत पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी 
Pixel 10 series
Google Pixel 10 में नहीं मिलेगी SIM Tray? 20 अगस्त को है लॉन्चिंग 
Google pixel 10
लॉन्च से पहले Google Pixel 10 का डिजाइन हुआ अनवील, Apple पर साधा निशाना  
Google pixel 10
लॉन्च से पहले Google Pixel 10 का डिजाइन हुआ अनवील, Apple पर साधा निशाना  
Apple
Apple Vs Apple: कोर्ट में भिड़े दो दिग्गज, iPhone बनाने वाली कंपनी का बड़ा खुलासा 

अन्य रिपोर्ट में ये दावा भी किया है कि कीमत में बढ़ोत्तरी के साथ कंपनी बेस वेरिएंट की स्टोरेज 128GB से बढ़ाकर 256GB तक गो सकती है. ऐसे में यूजर्स को ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलेगा. अभी तक स्टोरेज बढ़ने पर करीब 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं. 

यह भी पढ़ें: Realme ने लॉन्च किए दो 5G स्मार्टफोन्स, मिलेगा 50MP का फ्रंट कैमरा और 7000mAh की बैटरी

नए टैरिफ की वजह से भी पड़ेगा असर? 

Advertisement

अमेरिका द्वारा नए टैरिफ नियम लागू करने के बाद के बाद दुनियाभर की सप्लाई चेन पर असर देखने को मिल सकता है. पुरानी कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि अपकमिंग iPhone 17, 17 Pro सीरीज की कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा. 

कंपोनेंट भी हो रहे हैं महंगे 

इसके पीछे एक्सपर्ट का मानना है कि मैन्युफैक्चर कॉस्टिंग महंगी होने, कंपोनेंट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से कंपनी कीमतों में इजाफा कर सकती है. ये इजाफा iPhone 17 सीरीज और iPhone 17 Pro लाइनअप दोनों पर लागू हो सकता है.

अभी तक कंपनी ने कीमतों को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. हालांकि भारत में इसका कितना असर दिखाई देगा, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा. 

यह भी पढ़ें: Vivo ने भारत में लॉन्च किया पतला फोल्डेबल स्मार्टफोन X Fold 5, साथ ही X200 FE भी आया

 iPhone 17 Air भी होगा लॉन्च 

Apple इस साल iPhone 17 Air को लॉन्च करेगा, जो एक स्लिम थीम बेस्ड स्मार्टफोन होगा. इस हैंडसेट का मुकाबला Samsung Galaxy S25 Edge के साथ होगा. iPhone 17 Air में स्लिम बॉडी और बैक पैनल पर सिंगल कैमरा देखने को मिल सकता है. पुरानी रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि इस अपकमिंग हैंडसेट को iPhone 17 Plus की जगह पर लॉन्च किया जा सकता है, जो एक बड़ी स्क्रीन वाला हैंडसेट है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement