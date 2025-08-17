महंगे होंगे iPhone 17? सामने आईं ये वजह, सितंबर में होने जा रही है लॉन्चिंग

बीते तीन साल का ट्रेंड देखें तो Apple कंपनी इस साल भी न्यू iPhone को सितंबर यानी अगले महीने लॉन्च कर सकती है. कंपनी सितंबर के दूसरे सप्ताह में लॉन्चिंग करती है. इस साल लॉन्च होने वाले iPhone 17 की कीमत को लेकर लंबे समय से चर्चा है. अब एक लीक्स रिपोर्ट्स में दावा किया है कि आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाले iPhone 17 Pro की कीमत में इजाफा हो सकता है.

लीक्स रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 17 Pro की कीमत में 50 अमेरीकी डॉलर (करीब 4,372 रुपये) का इजाफा हो सकता है. ये जानकारी इंडियाटुडे ने एक टिप्स्टर के हवाले से दी है. दरअसल, कंपनी लगातार कंपोनेंट्स के बढ़े रेट्स और अन्य टैक्स की वजह से कीमत में इजाफा कर सकता है. iPhone Pro पहले से एक महंगा प्रोडक्ट है.

बेस स्टोरेज वेरिएंट में होगा इजाफा

अन्य रिपोर्ट में ये दावा भी किया है कि कीमत में बढ़ोत्तरी के साथ कंपनी बेस वेरिएंट की स्टोरेज 128GB से बढ़ाकर 256GB तक गो सकती है. ऐसे में यूजर्स को ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिलेगा. अभी तक स्टोरेज बढ़ने पर करीब 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ते हैं.

नए टैरिफ की वजह से भी पड़ेगा असर?

अमेरिका द्वारा नए टैरिफ नियम लागू करने के बाद के बाद दुनियाभर की सप्लाई चेन पर असर देखने को मिल सकता है. पुरानी कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि अपकमिंग iPhone 17, 17 Pro सीरीज की कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा.

कंपोनेंट भी हो रहे हैं महंगे

इसके पीछे एक्सपर्ट का मानना है कि मैन्युफैक्चर कॉस्टिंग महंगी होने, कंपोनेंट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से कंपनी कीमतों में इजाफा कर सकती है. ये इजाफा iPhone 17 सीरीज और iPhone 17 Pro लाइनअप दोनों पर लागू हो सकता है.

अभी तक कंपनी ने कीमतों को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है. हालांकि भारत में इसका कितना असर दिखाई देगा, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा.

iPhone 17 Air भी होगा लॉन्च

Apple इस साल iPhone 17 Air को लॉन्च करेगा, जो एक स्लिम थीम बेस्ड स्मार्टफोन होगा. इस हैंडसेट का मुकाबला Samsung Galaxy S25 Edge के साथ होगा. iPhone 17 Air में स्लिम बॉडी और बैक पैनल पर सिंगल कैमरा देखने को मिल सकता है. पुरानी रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि इस अपकमिंग हैंडसेट को iPhone 17 Plus की जगह पर लॉन्च किया जा सकता है, जो एक बड़ी स्क्रीन वाला हैंडसेट है.

